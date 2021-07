Les réactions aux films Twilight sur Netflix sont hilarantes ⋆ 10z viral

Que vous soyez un stan de Twilight ou non, cette saga est emblématique et les gens sont ravis qu’elle soit maintenant sur Netflix. De ses vampires scintillants à son drame exagéré et à cette folie avec un homme adulte s’imprimant sur un bébé, cette saga est sauvage du début à la fin. C’est aussi plein de controverses en raison de la relation douteuse entre Bella et Edward, son thème de « chape religieuse à peine voilée contre le sexe des adolescents » et son ignorance en ce qui concerne les peuples autochtones et leurs traditions.

Mais même dans ce cas, après que tout est prévu pour tout le monde, les gens aiment toujours la série Twilight. Je pense que son plus gros attrait est définitivement un sentiment d’évasion. Je l’ai regardé en sachant que ça allait être ridicule, je n’ai pris aucun des thèmes au sérieux et je me suis tu quand je suis allé à une projection anticipée avec un ami et j’ai ri au pire moment, selon mon ami. Je ne pouvais pas m’en empêcher, surtout avec la façon dont Edward réagissait à l’odeur de Bella. Iconique.

Ensuite, il y a ceux dont l’opinion sur la série a changé car ils en sont venus à reconnaître ses défauts, mais veulent quand même revivre leur adolescence. Ce peu de nostalgie est compréhensible, et j’ai regardé beaucoup de films d’ordures pendant cette pandémie que j’ai regardés quand j’étais plus jeune et je réalise maintenant qu’ils sont extrêmement problématiques. Et honnêtement, je pense que les gens qui sont enthousiasmés par la présence de The Twilight Saga sur Netflix entrent dans cette catégorie, où ils revivent leur passé malgré eux, plus qu’autre chose.

Et Twitter, faisant ce qu’il fait de mieux, regorge de mèmes et de tweets sur la joie et l’excitation que ressentent ces fans de Twilight maintenant qu’ils peuvent revivre leur adolescence dans le confort de leur maison et sans ouvrir le coffret DVD Twilight qu’ils ont caché. dans leur chambre.

hâte de revoir la saga twilight sur netflix, bénis pic.twitter.com/a56us8Qh3s – erika (@erikalarreinaga) 16 juillet 2021

maintenant que la saga twilight est enfin sur netflix ça va être moi toute la journée pic.twitter.com/zO1aS348MK – marguerite (@ahadaisy) 16 juillet 2021

Je vais porter ça pendant que je regarde la saga au crépuscule pic.twitter.com/jbsJyqW3Ew – Sai (@thesairaakram) 16 juillet 2021

aujourd’hui est un jour extrêmement important dans notre société, la saga twilight est désormais disponible sur netflix aux USA ! pic.twitter.com/nlbiCKFQf4 – ʀᴇɴᴀɪssᴀɴᴄᴇ (@twilightreborn) 16 juillet 2021

Vous voulez me voir traverser Twilight Saga ? Tu veux me voir le refaire ? pic.twitter.com/K9OIMDfpxq – Bonnibel ✨ (@bonniedraws) 16 juillet 2021

Maintenant que la saga Twilight est sur Netflix, pouvons-nous s’il vous plaît ramener ce moment pic.twitter.com/241YkiyoKW – NAISSANCE DE SANNIE !!!! (@yeosangiesbin) 16 juillet 2021

Moi après avoir regardé tous les films Twilight en une seule séance maintenant qu’ils sont sur Netflix. pic.twitter.com/oELLfgRjYt – ✨TLDR ✨ (@Tiffany_sheri) 16 juillet 2021

Twilight Saga vient de sortir sur Netflix. Qui vient pour une watch party ??? pic.twitter.com/eF5iBY0bzN – danielle (@graveyardwitch_) 16 juillet 2021

La saga Twilight est sur Netflix….ma journée s’améliore pic.twitter.com/WEaOOrRMxh – le meilleur du bélier (@stiill_dre) 16 juillet 2021

les films Twilight sont maintenant sur netflix donc ce sera moi jusqu’à nouvel ordre pic.twitter.com/jYJFqHF7kk – َ (@ilovetwiIight) 16 juillet 2021

La saga Twilight est maintenant sur Netflix, donc je pense que c’est le bon moment pour vous dire que j’AIME Twilight et je suis vraiment désolé de l’avoir gardé secret pendant si longtemps. Le crépuscule est horrible et je l’adore pic.twitter.com/XsNeOMZXCo – Ariel (@Ariel_Waves) 16 juillet 2021

Je me sens tellement mal pour les gens qui n’ont pas eu de phase crépusculaire quand c’était à son apogée comme ce que vous faisiez même si le crépuscule n’était pas toute votre personnalité – mika (@mikaauguste) 16 juillet 2021

Robert Pattinson se connectant à Netflix et y voyant toute la saga Twilight pic.twitter.com/eLcQPjQLr9 – BLURAYANGEL (@blurayangel) 16 juillet 2021

la saga twilight est enfin sur Netflix on a putain de gagné pic.twitter.com/aqyMNZbpIc — ˖ ᴛᴡɪʟɪɢʜᴛ ⁺⑅♡ bIm! (@ickobel) 16 juillet 2021

binging la saga du crépuscule pour le * complot * dit complot pic.twitter.com/FHVIGDHBtm – hal (@winniethesleuth) 16 juillet 2021

ILS ONT MIS TOUTE LA SAGA TWILIGHT SUR NETFLIX PERSONNE NE ME TOUCHE – Peachy (@PeachyLuz) 16 juillet 2021

en pensant à la façon dont quand j’ai regardé le crépuscule, je pensais que le visage d’Edward Cullen ressemblait à une boîte et @yellowcurse m’a traité de “irrespectueux” pour cela – ven ❁ TW (@Puppyventus) 16 juillet 2021

Je me bats contre toutes les envies de regarder la série Twilight pour la 500000e fois cette année maintenant qu’elle est sur Netflix pic.twitter.com/8yNOZKtYmM – Princesse Mia ☾ (@lunavxoxo) 16 juillet 2021

(image : Sommet)

