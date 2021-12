Les réactions de glitch nude les plus drôles d’Animal Crossing.

Animal Crossing: New Horizons, un prétendant au jeu vidéo le plus sain qui existe, est devenu en quelque sorte une colonie nudiste au cours des deux dernières semaines.

Ok, expliquons un peu cette déclaration absurde. Lorsque le DLC Happy Home Paradise est sorti il ​​y a quelques semaines, les joueurs ont commencé à remarquer quelque chose d’assez particulier : les villageois apparaissaient régulièrement sans aucun vêtement dans les cafés et les magasins. Oui, juste une bande de lapins, de vaches et de chiens de dessins animés qui se promènent dans leurs costumes d’anniversaire. Rien d’explicite, bien sûr, mais toujours un problème qui rivalise avec n’importe quoi dans la trilogie GTA en termes d’hilarité.

Nintendo a corrigé le problème mercredi, au grand dam de la communauté Animal Crossing qui était trop occupée à le perdre à cause de l’hilarité involontaire.

Oui, le problème du villageois nu a peut-être disparu, mais les fans tissent son histoire dans le tissu de l’histoire du jeu – un tweet hystérique à la fois. Vous trouverez ci-dessous une collection de certaines des meilleures réactions à ce problème désormais tristement célèbre. Repose en paix, légende.

Pardon?



Pas de chemise et pas de chaussures = pas de service.



S’il te plaît. Fermez la porte, je vous en supplie.



Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.