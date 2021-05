Les réactions de l’armée des morts de Zack Snyder sont en jeu, voici ce que les gens disent à propos du thriller d’action Netflix

Quelle année pour Zack Snyder! D’abord, son tant attendu Snyder Cut of Justice League est finalement sorti, et maintenant nous recevons un thriller d’action de braquage de zombies du réalisateur. Il a réalisé et co-écrit Army of the Dead, qui met en vedette Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer et Nora Arnezeder. Dans ce nouveau film, un groupe de mercenaires prend le pari ultime après une épidémie de zombies à Las Vegas, s’aventurant dans la zone de quarantaine pour réussir le plus grand braquage jamais tenté.