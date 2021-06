Les réactions de Loki sont là, voici ce que les gens disent de la série Disney + de Tom Hiddleston

Le dieu de la malice préféré de tous est de retour ! Loki arrivera enfin sur Disney+ ce mercredi 9 juin et les fans sont excités (moi y compris). Tom Hiddleston reprend bien sûr son rôle de personnage principal dans la série télévisée, avec Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw et Wunmi Mosaku également en vedette. Au cas où vous auriez besoin d’un rappel, Loki a volé le Tesseract et a créé une nouvelle chronologie pendant Avengers: Endgame (en particulier, en 2012). Dans cette nouvelle série télévisée de Marvel, la version alternative de Loki est présentée à la mystérieuse Time Variance Authority (TVA) et doit faire face à l’effacement de son existence en raison d’être une “variante temporelle” ou d’aider à corriger la chronologie et à arrêter une plus grande menace. .

Je ne sais pas pour vous, mais je suis tellement prêt pour ce spectacle. Certains critiques ont déjà vu les deux premiers épisodes de Loki et partagent leurs réflexions sur les réseaux sociaux, alors jetons un coup d’œil.