Les réactions de ‘Spencer’ font l’éloge de la princesse Diana de Kristen Stewart 10z viral

Lorsqu’il a été annoncé que Kristen Stewart allait incarner la défunte Diana, princesse de Galles, Internet avait des doutes quant à savoir si l’actrice de Twilight pouvait réussir. Pourtant, la nouvelle arrive qu’elle a réussi.

Je viens de voir des images de SPENCER. Kristen Stewart met tout en œuvre pour cette gloire aux Oscars. Et son accent de princesse Di est parfait ! #CinemaCon pic.twitter.com/wIaqIRcyIn – Jason Guerrasio (@JasonGuerrasio) 25 août 2021

EW était là pour un aperçu du biopic sur la princesse Diana de Pablo Larraín Spencer, qui a fait ses débuts à CinemaCon mercredi. Le film suivra trois jours dans la vie de Diana (Kristen Stewart), alors qu’elle passe Noël avec la famille royale dans le domaine de Sandringham à Norfolk (qu’elle détestait notoirement) et se débat avec la décision de mettre fin à son mariage royal.

Dans les images, qui n’ont pas été rendues publiques, un Stewart et Farthing presque méconnaissables s’affrontent sur une table de billard dans ce qui est vraisemblablement une salle de billard sur le domaine royal. Les deux, qui sont séparés par la longueur de la table avec une série de boules tout rouges parfaitement calées entre eux, sont immédiatement en désaccord et se disputent à propos de l’un de leurs fils tirant avec la famille. À un moment donné, elle contient à peine sa colère en frappant sur la table de billard de rage. Il est vite clair que le vrai problème n’est pas la fusillade, mais diverses contre-vérités et ressentiments entre le couple. Charles la confronte à tout, de l’errance seule sur le terrain à la façon dont elle ouvre les rideaux, et d’éventuelles infidélités sont implicites. Mais, au cœur de ses problèmes avec elle, se trouve son manque apparent de désir de se conformer aux normes royales. « Il y en a deux pour tout le monde », lui dit-il. “On nous donne des tâches, vous devez être capable de faire faire à votre corps des choses que vous détestez.” « Que tu détestes ? répète-t-elle, clouant le ton et l’accent chuchotés de Diana. « Oui, pour le bien du pays », dit-il. « Pour les gens, parce qu’ils ne veulent pas que nous soyons des gens. C’est comme ça. Je suis désolé, je pensais que tu savais. La confrontation se termine lorsque Charles lui envoie la balle huit, qu’elle ramasse et laisse tomber par la suite. Le coup final est celui de la huit balle solitaire au sol.

Nous avons beaucoup de Diana qui a pris vie au cours des derniers mois avec The Crown et… eh bien, aussi plus The Crown. Son héritage est absolument resté fort, et s’attaquer à son histoire serait un excellent suivi du précédent film de Larraín, Jackie, où Natalie Portman jouait la première dame Jackie Kennedy (et aurait dû gagner un Oscar, à confirmer).

L’affiche a également été publiée et elle a l’air vraiment géniale.

Cette affiche de Spencer vaut la peine d’être placée dans un musée.

Kristen Stewart est la princesse Diana, en salles en novembre. pic.twitter.com/EqtI2XLCD1 – Fandango (@Fandango) 25 août 2021

Simple, oui, mais élégant.

Les gens disent déjà qu’il s’agit d’une performance digne d’un Oscar, mais ce n’est qu’un aperçu, nous verrons donc ce qui se passera en novembre lorsque le film sortira enfin en salles.

(via Entertainment Weekly, image : TORSTEN BLACKWOOD/. via .)

