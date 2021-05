Les réactions des footballeurs du Barça après avoir remporté la Ligue des champions

17/05/2021 à 11:33 CEST

Le Football Club Barcelona a remporté son premier UWCL dimanche, devenant le premier club à avoir la Ligue des champions masculine et féminine dans son palmarès. Après le buste de Budapest, Ils ont promis qu’ils reviendraient. Et à Goteborg, ils ont montré que, à peine deux ans plus tard, ils étaient devenus la meilleure équipe d’Europe.

Alexia Putellas: “J’ai l’impression que ça vient de commencer”

Le deuxième capitaine a analysé ce que cette Ligue des champions signifiait pour l’équipe: “Quand nous avons perdu, nous avons décidé d’atteindre une autre finale et de la gagner. Mais Je sens que cela ne s’arrête pas là. On va profiter de quelques jours puis on ira chercher le triplé pour prolonger cette saison historique“il expliqua.

Le footballeur était douteux pour le match après un entraînement en marge à Göteborg. Alexia a déclaré que la saison prochaine, il sera également “plus compliqué” de revalider le titre mais qu’ils feront “tout ce qu’ils ont déjà fait et plus” pour y parvenir. Enfin, il a également parlé de Chelsea, qui a vécu ce qu’ils ont joué il y a deux ans. “Personne ne veut perdre mais grâce à cette défaite aujourd’hui nous sommes là où nous sommes. Aujourd’hui, nous avons élevé le verre très haut, mais nous avons dû passer par là », a-t-il affirmé.

Mariona: “Nous avons terminé le voyage mais beaucoup de gens l’ont déjà commencé”

L’attaquante barcelonaise Mariona Caldentey s’est souvenue de ceux qui l’ont précédée. C’est un chemin que «beaucoup de gens ont commencé avant», a-t-il commenté. «Aujourd’hui, étant ici, je veux me souvenir de ces pionniers, avec lesquels je n’ai pas coïncidé. De Marta Unzé, Laura Ràfols, Ruth García, Meli Nicolau, Sonia Bermúdez et tous ces joueurs qui font partie de l’histoire de l’équipe et ont commencé cette voie “, il prétendait.

Le footballeur a également mentionné le travail qu’ils font depuis Budapest: “En deux ans, l’équipe a opéré un changement brutal et c’était aujourd’hui le jour pour le prouver. Pas seulement aujourd’hui, mais toute la saison. Mais aujourd’hui était le dernier jour et je pense que c’est arrivé à Chelsea comme nous, que vous atteignez la première finale et que vous ne savez pas vraiment où vous en êtes “, résume-t-il.

Melanie Serrano: “Je suis très fière de l’équipe que nous sommes”

Et parmi ces pionniers cités par Mariona, se trouve Mélanie. La joueuse fait partie de l’équipe depuis 17 saisons, elle est arrivée de nombreuses années avant que le club ne s’établisse en section professionnelle: “Les mots que je peux dire sont rares depuis tout le temps que j’ai essayé de réaliser la plus grande réussite possible, un champion “, a admis dans des déclarations au Barça TV. «J’ai eu la chance d’être ici et je suis désolé pour les gens qui méritent autant que moi de vivre ce moment. Je veux leur dire que c’est aussi le leur, ils ont aussi contribué leurs deux cents pour être ici“, il prétendait.

Vicky Losada: “C’est un rêve de gagner la Ligue des champions avec ce maillot”

Le capitaine du Barça a affirmé que: “c’est un rêve de gagner la Ligue des champions avec ce maillot“De plus, il a souligné comment ils sont devenus les champions d’Europe, en restant fidèle au style qui les représente:” L’équipe n’a pas de toit, je pense que cela n’a pas été notre meilleur match. Ce n’est pas seulement gagner, c’est comment nous voulons gagner et personne ne peut égaler notre style pour le moment », a expliqué le milieu de terrain du Barça en ce sens.

Lluís Cortés: “J’ai promis aux joueurs qu’un jour nous y arriverions”

L’entraîneur du Football Club Barcelona a clairement indiqué qu’ils reviendraient et deviendraient champions: «Donc, tout cela était loin, mais nous savions qu’avec du travail et du dévouement, nous pourrions y parvenir.. Comme l’a dit Alexia Putellas l’année dernière, il n’y avait pas de distance et il a été démontré qu’il n’y en a pas », a-t-il déclaré.

Et il a demandé aux fans de valoriser la campagne qu’ils mènent: “Cela ne doit pas s’arrêter ici, que les supporters la célèbrent bien car gagner les Champions n’est pas facile et cela ne se fait pas tous les jours. Nous abandonnons beaucoup de choses au-delà du football. pour y parvenir », a-t-il rappelé. De plus, pour l’entraîneur du Barça, le mérite “n’est pas seulement de gagner”, mais aussi “comment” cela a été fait. “Le message dans le vestiaire était que nous devrions gagner à notre manière et l’avoir réalisé nous rend très fiers.“, Il a dit.

Pour finir, il avoue sa conviction que cette Ligue des champions serait ramenée à la maison: “Les sentiments pendant la semaine précédant la finale étaient très bons et j’étais convaincu que tout irait bien, mais je ne m’attendais pas à grand chose. En marquant un but dans la première minute, je savais qu’il ne s’échapperait pas.“, Cortés condamné