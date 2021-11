Les réactions d’iMessage n’ennuieront plus les utilisateurs d’Android grâce au changement d’Emoji

Vendredi dernier, le code suggérait que Google déploierait bientôt une mise à jour pour Google Messages qui afficherait les réactions iMessage des utilisateurs d’iPhone sous forme d’emoji sur les appareils Android, et maintenant cette mise à jour a commencé à être déployée.

Captures d’écran du lecteur 9to5Google Jvolkman

Selon 9to5Google, certains utilisateurs d’Android commencent à voir les réactions d’iMessage dans Google Messages comme des emoji liés à la conversation concernée.

Google Messages semble interpréter les réactions iMessage tout comme les réactions envoyées via le protocole RCS utilisé pour Google Messages plutôt que de les fournir au format texte.

Avant la mise à jour de Google Messages, si un utilisateur iPhone‌ ajoutait une réaction comme un cœur ou un pouce levé à un message dans l’application Messages, cela semblerait étrange sur un appareil Android tout en s’affichant correctement sur un iPhone‌. L’ajout d’une icône de cœur à un message montrait un petit cœur sur ‌iPhone‌, par exemple, mais sur Android, il apparaîtrait comme [Person] « J’ai adoré », puis le texte du message d’origine.

Le système basé sur du texte pourrait entraîner une gêne, en particulier si les utilisateurs d’Android ne sont pas au courant des réactions d’iMessage. Il a également encombré le fil de discussion en répétant inutilement des textes.

Comme le montrent les captures d’écran ci-dessus, les messages de réaction sont liés à la bulle de discussion et utilisent également des icônes extraites du système RCS. Comme le souligne 9to5Google, le petit cœur pour « aimer » une image sur ‌iPhone‌ est remplacé par un emoji aux yeux de cœur sur Android, et le rire iMessage Reaction est traduit en un emoji au visage riant.

Les appareils Android afficheront également une icône « traduit de ‌iPhone‌ » afin que les utilisateurs de Google Messages comprennent d’où vient la réaction.

Histoires liées

Les appareils Android pourraient bientôt afficher les réactions iMessage sous forme d’emoji

L’application Google Messages sur les appareils Android pourrait bientôt commencer à afficher les réactions iMessage sous forme de caractères emoji au lieu de texte, selon certaines recherches effectuées par 9to5Google. Dans l’application Messages sur les appareils iOS et Mac, les utilisateurs peuvent ajouter une réaction comme un cœur, un pouce levé, un pouce baissé, un rire, un point d’interrogation ou une exclamation, qui s’affichent tous sous forme d’annotations à un iMessage. Ces réactions peuvent…

Un concurrent d’Android iMessage met la pression sur Apple

Google et les trois principaux opérateurs américains, dont Verizon, AT&T et T-Mobile, prendront tous en charge un nouveau protocole de communication sur les smartphones Android à partir de 2022, une décision qui pousse Apple à adopter une nouvelle norme de messagerie multiplateforme et peut présenter un défi à iMessage. Verizon a récemment annoncé son intention d’adopter Messages by Google comme messagerie par défaut…

Google Executive veut aider Apple à sécuriser les textes entre les utilisateurs d’Android et d’iPhone

Un cadre de Google tend la main ouverte pour aider Apple à adopter RCS, un nouveau protocole de communication appelé Rich Communication Services pour iPhone et iPad, qui remplacerait les SMS standard et offrirait des capacités de messagerie multiplateformes améliorées. Dans un tweet, Hiroshi Lockheimer, vice-président senior d’Android chez Google, a déclaré que « les discussions de groupe n’ont pas besoin de rompre de cette façon », se référant à un…

Les trois principaux opérateurs américains et Google adoptent des services de communication riches, mais aucun signe d’intérêt pour Apple

Au cours des dernières années, Google a lancé un nouveau protocole de communication appelé Rich Communication Services, ou RCS. RCS est conçu pour remplacer les SMS, la norme de messagerie texte actuelle, et il offre une prise en charge des photos et vidéos de résolution plus élevée, des messages audio, des fichiers de plus grande taille, un meilleur cryptage, une discussion de groupe améliorée, etc. Verizon a annoncé aujourd’hui son intention d’adopter…

Google veut essentiellement que l’écran d’accueil de votre iPhone 13 ressemble à Android

Mardi 28 septembre 2021 05h59 PDT par Sami Fathi

Dans un nouvel article de blog intitulé « Apportez le meilleur de Google à votre iPhone », Google s’efforce de convaincre les nouveaux utilisateurs d’iPhone 13 de transformer l’écran d’accueil de leur appareil pour qu’il ressemble à Android. L’article de blog, écrit par le directeur de Google pour la plate-forme iOS, présente des captures d’écran d’un écran d’accueil de l’iPhone 13 rempli d’applications et de widgets Google. Le poste implique que les clients devraient éventuellement…

Google Maps vous avertit des zones surpeuplées avec la fonction « occupation » mise à jour

Google a annoncé aujourd’hui le lancement de nouvelles fonctionnalités iOS Google Maps destinées à aider les acheteurs de vacances, y compris la zone occupée et les annuaires. Avec Area Busyness, Google combine les tendances d’activité des entreprises et des emplacements proches les uns des autres pour vous faire savoir quand un quartier ou une partie de la ville est le plus fréquenté. Google dit que cette fonctionnalité peut vous aider à identifier les zones très fréquentées pour…

Les prochains émojis comprendront un visage fondant, une lèvre mordante, des mains de cœur, un troll et plus encore

Le Consortium Unicode a publié aujourd’hui la liste des nouveaux emojis qui arrivent dans la mise à jour Emoji 14, nous donnant un aperçu des nouveaux personnages que nous pouvons nous attendre à voir introduits sur les appareils Apple plus tard cette année. Comme indiqué par Emojipedia, la liste finalisée comprend 37 nouveaux emoji ainsi que 75 ajouts de tons de peau pour un total de 112 nouveaux personnages. Parmi les 838 nouveaux personnages en #Unicode14…

La justification d’Apple pour ne pas apporter iMessage à Android révélée dans des documents juridiques

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple considère iMessage comme un argument de vente suffisamment important pour garder le service exclusif aux appareils Apple, mais de nouveaux documents déposés par Epic Games dans le cadre de son procès en cours avec la société révèlent à quel point les dirigeants d’Apple ont rationalisé leur décision de ne pas développer un version d’iMessage pour Android. Apple reconnaît clairement le pouvoir d’iMessage pour garder les utilisateurs…

Google Apps pour iOS passe à UIKit après une décennie de conception matérielle

Google met fin à son interface utilisateur personnalisée Material Design pour les applications iOS afin de passer à l’UIKit pur, selon Jeff Verkoeyen, responsable de la conception de Google pour les plates-formes Apple. La suite d’applications de Google pour iOS et iPadOS, y compris Gmail, Google Maps, Google Photos, Google Drive et YouTube, utilise des interfaces utilisateur personnalisées qui reflètent l’expérience sur Android depuis près d’une décennie. Le but de ces…