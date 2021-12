Les réalisateurs d’une trilogie de Kanye West parlent d’un documentaire avec Netflix

Au cours d’une conversation pour la vitrine Netflix Playlist, les réalisateurs Coodie et Chike ont discuté des enseignements tirés de la chronique celui de Kanye West trajectoire depuis plus de 20 ans.

Les réalisateurs du film jeen-yuhs : une trilogie de Kanye, les images analysées incluent la genèse de la vidéo du premier single de West en 2003, « Through the Wire », le premier projet commun de Coodie et Chike, ainsi que leurs impressions sur la future superstar d’hier et d’aujourd’hui. West était un enfant qui venait se faire couper les cheveux dans un salon de coiffure local de Chicago lorsque Coodie l’a rencontré.

« Il viendrait avec des rythmes », se souvient Coodie en souriant. « Je me souviens qu’il avait le seul beat que Jay-Z a choisi plus tard dans la vie appelé H to Izz-O [‘Izzo (H.O.V.A.)’]. Yo, c’était si mal. Voilà ce gamin avec un appareil dentaire… talentueux. Ce mec n’avait peur de rien.

Chike positionne le documentaire comme une « leçon d’histoire de la musique. Nous traversons les générations dans trois films. À la fin, Kanye collabore avec des artistes qui étaient des bébés. Mais le plus fou, c’est que Kanye est une ligne directrice ; toujours aussi pertinent à la fin qu’au début car sa musique passe l’épreuve du temps.

Simmons et Ozah ont également travaillé sur la troisième version de « Jesus Walks ». Les réalisateurs ont passé le temps depuis ces projets à rassembler des images des coulisses de la star. Leur travail documentaire précédent comprend Benji en 2012, sur le meurtre du basketteur de Chicago Ben Wilson, et A Kid From Coney Island en 2019, qui portait sur la vie et la carrière du joueur NBA Stephon Marbury.

Variété rapporte que Jeen-yuhs abordera également la candidature de West à la présidentielle de 2020 et la mort de sa mère Donda West, en l’honneur de laquelle il a nommé son dernier album Donda.

Un synopsis officiel du documentaire se lit comme suit : « Filmé sur deux décennies, Jeen-yuhs est un portrait intime et révélateur de l’expérience de Kanye, présentant à la fois ses jours de formation à essayer de percer et sa vie aujourd’hui en tant que marque et artiste mondial. »

