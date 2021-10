Les réalisations arrivent enfin sur Epic Games Store la semaine prochaine

Cela fait plus d’un an maintenant que nous avons vu la première mise en œuvre – assez rudimentaire – de réalisations d’Epic Games Store. En juillet 2020, Ark: Survival Evolved a agi comme une sorte de version bêta de la fonctionnalité du lanceur d’Epic, testant les eaux et testant des trophées pour tous les joueurs. Désormais, un déploiement plus large devrait avoir lieu la semaine prochaine.

Ce sera un processus qui s’accélérera petit à petit, semble-t-il. Selon un article sur le site Epic, “Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Humankind, Zombie Army 4 et Defense Grid, et plus” obtiendra d’abord des réalisations, où vous pourrez “commencer à accumuler de l’XP”. au fur et à mesure que vous débloquez des récompenses.

De la même manière que les choses fonctionnent sur PlayStation, les récompenses seront classées en bronze, argent, or et platine – ce dernier étant le plus précieux. Voici combien d’XP vous obtiendrez en débloquant chaque récompense sur EGS :

Bronze = 5-45 PX

Argent = 50-95 XP

Or = 100-200 XP

Platine = 250 XP

Epic note qu’une version précédente des réalisations – connue sous le nom de réalisations de développeur – était disponible avant ce déploiement, et vous assure que tout ce que vous avez gagné auparavant ne sera pas perdu si un jeu auquel vous avez joué passe au nouveau système plus global. “Si vous avez déverrouillé les réalisations des développeurs, ne vous inquiétez pas – votre travail acharné n’est pas perdu”, explique le site. « Si un jeu qui utilisait auparavant les réalisations des développeurs intègre le nouveau système de réalisations épiques, la progression se poursuit et vous gagnerez automatiquement du compte XP. »

Alors, quand pouvez-vous vous attendre à ce que d’autres succès arrivent pour les jeux sur Epic Games Store ? “Nous travaillons pour offrir ces outils à plus de développeurs, vous pouvez donc vous attendre à voir des réalisations épiques apparaître dans vos jeux préférés plus tard cette année”, a déclaré le détenteur de la plate-forme. « Gardez un œil sur les mises à jour que vous attendiez alors que nous lançons de nouvelles fonctionnalités sociales et des récompenses pour les joueurs plus tard cette année. »

Plus tôt cette année, nous avons vu Epic Games Store autoriser enfin les développeurs à publier eux-mêmes des jeux, ainsi qu’à taquiner une suite de nouvelles mises à jour qui devraient être lancées pour la plate-forme au cours de l’année et au-delà.