Les réalisations de Sir Alex Ferguson et comment la légende de Manchester United se compare à Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Antonio Conte et Thomas Tuchel alors que Man City, Liverpool, Tottenham et Chelsea visent haut

Sir Alex Ferguson est sans aucun doute l’un des meilleurs managers que la Premier League ait jamais vu.

Ses près de 27 ans en tant qu’homme en charge de Manchester United l’ont vu profiter d’un époustouflant sort de domination qui a propulsé les Diables rouges au sommet du jeu national, européen et mondial.

.

Sir Alex Ferguson a fait de Man United l’équipe dominante de la Premier League des années 1990

Ferguson mérite un énorme crédit pour cela, en particulier compte tenu de la concurrence à laquelle il est confronté.

Aujourd’hui âgé de 80 ans, Sir Alex a affronté Arsène Wenger, Jose Mourinho, Kevin Keegan, Rafa Benitez, Roberto Mancini et Claudio Ranieri, entre autres, alors qu’il se battait pour l’argenterie pendant son séjour à Old Trafford.

Cette domination était également un acte difficile à suivre avec des personnalités comme David Moyes, Mourinho, Louis Van Gaal et Ole Gunnar Solskjaer qui ont du mal à respecter la barre fixée par Fergie.

S’il réussissait encore à ce jour, il faudrait une personne courageuse pour parier contre lui pour continuer cette domination, mais comment le record de Ferguson se compare-t-il à l’élite actuelle de la Premier League ? Nous jetons un coup d’œil.

Sir Alex Ferguson

Trophées : 38

Titres de ligue : 13

Tasses domestiques : 9

Ligue des champions : 2

Coupe du monde des clubs de la FIFA : 1

Le temps de Fergie avec Manchester United a sans doute été le règne le plus réussi de l’histoire de l’élite.

Un décompte de 38 trophées, 13 titres de champion et deux victoires en Ligue des champions l’ont cimenté comme un grand Man United et un acte très difficile à suivre pour quiconque.

Ferguson a remporté 38 trophées majeurs pendant son mandat en tant que patron de United, Pep Guardiola

Titres de championnat : 9

Tasses domestiques : 9

Ligue des champions : 2

Coupe du monde des clubs de la FIFA : 3

Le patron de Manchester City aurait eu une sacrée bataille avec Sir Alex.

Sans doute le meilleur manager du football mondial en ce moment, le patron de City continue d’atteindre de nouveaux sommets et son innovation tactique est une source constante pour les patrons du monde entier.

.

Guardiola deviendra sans aucun doute l’un des meilleurs managers de tous les temps lorsqu’il prendra finalement sa retraite Jurgen Klopp

Titres de ligue : 3

Tasses domestiques : 1

Ligue des champions : 1

Coupe du monde des clubs de la FIFA : 1

Les grands rivaux de United sont certainement la vraie affaire sous Jurgen Klopp.

Après un passage impressionnant avec Dortmund, il a vraiment démarré à Anfield en ajoutant certains des plus grands trophées aux armoires à trophées du club.

.

Jurgen Klopp a vu un retour à la gloire pour Liverpool Thomas Tuchel

Titres de ligue : 2

Tasses domestiques : 3

Ligue des champions : 1

Le patron de Chelsea est considéré comme l’un des meilleurs jeunes managers du football mondial.

Avec déjà six trophées à son actif, l’ancien entraîneur-chef du PSG est un vainqueur éprouvé et semble prêt pour une longue et fructueuse carrière au sommet du jeu.

Thomas Tuchel est considéré comme l’un des meilleurs jeunes managers du monde Antonio Conte

Titres de ligue : 5

Tasses domestiques : 1

Le patron italien a déménagé à Tottenham plus tôt cette année et fait face à un défi vraiment difficile.

Conte a déjà remporté cinq titres de champion au cours de sa carrière, mais s’il doit ajouter à cela, il y aura un travail important à faire dans le nord de Londres.

.

Conte a un record impressionnant et espère continuer avec Spurs