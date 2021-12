Les réalisations et l’évolution de l’échange Bitget tout au long de 2021

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Ensuite, l’équipe Bitget partage quelques données sur leurs produits, services et leur évolution tout au long de 2021, posant à leur tour certaines choses qu’ils ont entre les mains pour l’année prochaine.

Singapour, le 27 décembre 2021- Alors que l’année touche à sa fin, nous pouvons regarder en arrière et dire que 2021 a été une période charnière pour l’industrie de la crypto-monnaie.

Un compte-rendu de ce qui s’est passé en 2021

Des jalons importants ont été atteints, Bitcoin atteignant à plusieurs reprises de nouveaux sommets historiques, la montée en puissance de NFT et DeFi étant largement adoptée par les gouvernements centraux et les institutions financières traditionnelles. Les échanges de crypto-monnaie ont joué un rôle majeur dans la croissance sans précédent des marchés en 2021, des acteurs comme Bitget laissant leur empreinte sur l’écosystème.

L’activité d’actifs numériques de Bitget s’est développée dans le monde entier, contribuant de manière significative au secteur du trading à terme, plaçant la bourse de produits dérivés parmi les cinq premières au monde en termes de trading.

Son volume quotidien moyen de transactions à terme est dix fois supérieur à celui de l’année précédente et son chiffre d’affaires annuel total a dépassé les 300 millions de dollars US, ce qui en a fait une plateforme reconnue internationalement. De plus, en mars 2021, la société a acquis Bitkeep, l’un des portefeuilles décentralisés les plus importants d’Asie, devenant une plate-forme de trading Cefi + Defi 360 qui offre une protection multidimensionnelle des actifs pour mieux servir les utilisateurs, offrant ainsi des propriétés très attrayantes pour toutes les parties intéressées. .

Plus tôt ce mois-ci, Bitget est allé plus loin en lançant sa société d’investissement, Foresight Ventures, qui a des partenariats officiels avec des entités Blockchain renommées telles qu’Avalanche et Arweave, ainsi qu’une collaboration étendue avec de nombreuses institutions d’investissement mondiales telles que Republic Realm. . De plus, leur portefeuille comprend plusieurs projets prometteurs, tels que Matrixport, RSS3, REALY, COLONY, EVERPAY et DEFINA, pour n’en nommer que quelques-uns.

Bitget Mission / Vision

Bitget a maintenu sa position d’échange de crypto-monnaie conforme et, pour étendre sa présence mondiale, a noué des partenariats stratégiques avec de grands noms du sport, comme devenir le premier partenaire de la Juventus et PGL Stockholm 2021. , un événement e-sport important. . De nombreux autres accords et alliances importants viendront dans les mois à venir.

L’objectif ultime de Bitget est de fournir une expérience de trading globalement accessible et agréable. Selon les rapports officiels, la bourse poursuivra son expansion sur les marchés européens, africains et latino-américains en 2022 avec une approche centrée sur l’utilisateur, tirant parti de son pouvoir d’innovation pour lancer des produits de valeur et inclure des projets potentiels.

Bitget a fait preuve d’un engagement exceptionnel en 2021 et sa croissance rapide est définitivement à surveiller.

