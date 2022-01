Les réalisations Xbox Goldeneye 007 apparaissent sur le site Web

Le site Xbox Achievements TrueAchievements (merci Wario64) a publié une liste de réalisations pour il d’or 007, une chose curieuse puisque ce jeu n’existe pas sur les plateformes Xbox et indique une fuite possible d’un portage à venir du FPS fondamental.

C’est excitant car nous n’avons jamais vu de portage du jeu, le laissant piégé sur la N64 en raison d’un enchevêtrement d’accords de licence entre le développeur Rare, Nintendo et MGM. Le plus proche que nous ayons vu d’une résurgence de Goldeneye est la réimagination de la Wii qui ressemblait très peu au jeu original. Un port pour Xbox Live Arcade a été divulgué plus tôt en 2021, mais de toute évidence, cela n’a jamais vu le jour avant la fuite. Rare a essayé à plusieurs reprises de lancer un port dans le monde, mais à chaque fois, il a été abattu. Cela peut changer cependant, et pas trop tôt.

Des signes récents indiquent que le jeu revient sur les consoles modernes. L’interdiction du jeu en Allemagne a récemment été levée, ce qui suggérait initialement que le jeu pourrait arriver sur Nintendo Switch Online. Mais lorsqu’il est associé aux nouvelles réalisations, cela pourrait indiquer que le jeu apparaîtra à la place sur les consoles de Microsoft.

Les réalisations elles-mêmes sont ce que vous attendez de Goldeneye, avec celles pour chaque niveau que vous terminez, celles pour la difficulté, le temps passé à terminer un niveau et une poignée de réalisations multijoueurs. Il semble que toutes les parties du jeu, à la fois solo et multijoueur, resteront intactes, laissant espérer que nous aurons enfin une version de Goldeneye 007 sur une console qui n’est pas la N64.