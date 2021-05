Les Realme GT 5G et Narzo 30 5G seront les premiers modèles de leurs gammes à faire le saut sur le marché européen dans quelques semaines | La technologie

Le marché européen recevra prochainement deux nouvelles lignes mobiles créées par Realme. La marque a décidé que les séries GT et Narzo quitteraient les frontières asiatiques pour rejoindre les magasins internationaux.

Au cours des derniers mois, nous attendions deux nouvelles séries de smartphones que Realme présentait à la maison. Les mobiles GT et Narzo promettent un très bon rapport qualité-prix donc leur arrivée en Europe est une nouvelle très intéressante pour ceux qui recherchent un nouveau mobile de qualité.

Le site GSMArena suggère le lancement prochain de ces mobiles et Il me l’a vraiment confirmé, mais sans fournir beaucoup plus d’informations. Le mystère demeure jusqu’à ce que la date de sortie devienne officielle.

le Realme Narzo 30 5G Il semble être le premier à avoir foulé le sol européen, dans quelques jours également. Le 25 mai sera exclusivement en vente sur AliExpress, boutique en ligne qui a publié deux affiches promotionnelles pour célébrer l’annonce. Ce n’est pas le premier à arriver techniquement, mais c’est celui qui le fait sous ce nom, le Narzo 20 a fini par se vendre sous le nom de Realme 7i ici.

En juin, ce serait au tour de la Realme GT 5G qui commencera également à vendre exclusivement avec AliExpress. Toutes les caractéristiques des deux modèles n’ont pas été confirmées, bien que ce dernier soit sorti récemment en Chine et ait un Snapdragon 888, un écran Super AMOLED de 120 Hz et une charge rapide de 65 W.

Il est possible que la société version dans certains aspects les qualités de ces modèles pour les emmener en Europe, mais pas tant que de changer son orientation sur la puissance et les performances de l’appareil. Par exemple, le Narzo 30 5G, c’est sûrement une version améliorée du Realme 8 5G que nous avons récemment analysé et qui se démarque par ses caméras, son processeur et son écran 90Hz. C’est un modèle milieu de gamme très compétent qui il a été lancé pour 199 euros.

La GT 5G, pour sa part, présente des qualités légèrement supérieures dans sa version en Chine avec un Caméra principale 64MP, stockage UFS 3.1 et WiFi 6 entre autres. Il a été présenté en Asie à partir de 350 euros pour changer.

La semaine prochaine, nous découvrirons toutes les qualités de ces deux premiers modèles qui font leurs débuts en Europe et nous vérifierons si le prix est similaire à celui proposé par la marque sur d’autres marchés, pour continuer à rivaliser fortement sur ce marché si plein de propositions.