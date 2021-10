Les réapprovisionnements de Walmart PlayStation 5 ont été épouvantables pour les fans

Photo : Kotaku / Girts Ragelis (Shutterstock)

Récemment, les e-mails de Kotaku ont été inondés de conseils de fans affirmant que Walmart est un endroit horriblement horrible pour acheter une PlayStation 5. Et quand nous avons regardé de plus près, il semblait que l’Internet au-delà de nos boîtes de réception était d’accord que Walmart est une mauvaise expérience pour les consoles de nouvelle génération. .

Un e-mail qui nous a été envoyé décrit à quel point il est difficile d’obtenir une console de nouvelle génération et indique que les « manigances » de réapprovisionnement de la PS5 de Walmart en particulier ont été un « fiasco ».

« Le service client n’aidera pas », ont-ils déclaré. Malgré cela, le détaillant continue d’accumuler des commandes pour la console Sony populaire et difficile à trouver. À la fin de l’e-mail de ce lecteur, ils ont dit qu’ils espéraient que le détaillant « cesserait de prendre des commandes PS5 supplémentaires jusqu’à ce que les anciennes commandes aient été exécutées ».

Les histoires d’expéditions retardées sont crédibles, étant donné à quel point il est difficile d’acquérir quoi que ce soit de nos jours. Et d’autres grands détaillants, comme GameStop, Target et Best Buy, connaissent certainement des problèmes lors de la vente de matériel aussi demandé. Mais d’une manière ou d’une autre, Walmart en particulier a mauvaise réputation pour avoir acquis une PS5.

Quelques sous-titres plus petits comme r/PS5Shipping détiennent un mépris particulier pour Walmart par rapport à d’autres détaillants en raison de la façon dont il gère son inventaire de la console. Dans un sondage où les redditeurs ont voté pour quel détaillant était leur choix «le moins favorable» pour obtenir une PS5, Walmart a gagné avec une marge assez importante, remportant 168 voix sur les 225 exprimés.

Selon nos recherches, le dernier réapprovisionnement de la PS5 pour Walmart a eu lieu le 23 septembre. Les concurrents de Walmart, Target et Best Buy, ont eu leur dernier réapprovisionnement le 13 octobre et le 1er octobre respectivement. Best Buy avait un réapprovisionnement exclusif sur PS5 pour leurs membres TotalTech, un service d’abonnement annuel qui coûte 299 $, le 11 octobre. Stock. Je suppose que parfois vous devez payer pour gagner.

Selon le vérificateur de stock Cameron Ritz, le système de réapprovisionnement de la PlayStation 5 de Walmart fonctionne différemment de ses concurrents. Contrairement à Target et Best Buy, Walmart a permis aux clients de passer des commandes que le détaillant prévoit qu’il leur aura expédiées. En raison de ce système, certains clients reçoivent la console plus tôt que prévu tandis que d’autres attendent « un certain temps ».

« Walmart a tendance à être en mesure d’héberger des stocks plus importants de cette façon, même s’ils ne les ont pas encore sous la main », a-t-il déclaré. « Ils vendent essentiellement une promesse à une certaine date pour certaines personnes. »

En comparaison, Ritz dit que Best Buy a réapprovisionné la PS5 moins souvent mais a eu un plus grand réapprovisionnement à l’échelle nationale et Target a réapprovisionné plus fréquemment mais en plus petit nombre.

L’associé d’Amazon, Wario64, a déclaré que Walmart avait été « assez pauvre ces derniers temps » dans l’exécution des commandes non seulement avec la PlayStation 5, mais également avec la Nintendo Switch OLED.

Nos sources disent que la réponse à laquelle le détaillant est le «pire» endroit pour acheter une PS5 fluctue, chacun ayant ses «hauts et bas». Mais pour le moment, étant donné que cela fait des semaines que nous n’avons pas vu plus de versions de matériel, les acheteurs de Walmart semblent être les plus frustrés de tous les espoirs PS5.

À l’approche de la saison des vacances, Ritz a déclaré que tous les détaillants devraient être prêts à lutter contre les robots qui tentent de scalper les PS5. « Je ne veux en nommer aucun, mais c’est là que se retrouvent beaucoup de PS5 au lieu des achats de Noël des consommateurs », a-t-il déclaré.

Copier une PS5 a été difficile pour les gens en raison de la pénurie mondiale de puces semi-conductrices, selon PC Magazine. Lors d’une présentation à Code Conference, Lisa Su, présidente-directrice générale d’AMD, a déclaré qu’elle s’attend à ce que cette pénurie s’atténue d’ici 2022. apporter un nouveau plan de jeu pour les personnes qui essaient d’acheter la console de nouvelle génération à l’avenir.

Kotaku a contacté Walmart pour commenter mais n’a pas reçu de réponse avant la publication.