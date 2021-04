Les rebelles de la Super League européenne auront-ils un autre nez sanglant de la part des rivaux de la Premier League? Le prix proposé pour Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham perdront tous leur prochain match de haut vol

Quelles sont les chances que les équipes “ perverses ” de Premier League soient davantage humiliées dans les semaines à venir?

Les propriétaires milliardaires d’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Man United et Tottenham ont été contraints de revenir en arrière, puis de présenter des excuses rampantes pour avoir tenté de jouer en Super League européenne.

.

Un grand nombre de supporters protestent contre leurs clubs pour leur rôle dans l’échec de la Super League européenne

Et maintenant, les 14 autres équipes de Premier League ont la possibilité d’infliger plus d’embarras aux clubs honteux dans les semaines à venir.

Seuls quatre des soi-disant “ six grands ” sont en action ce week-end, avec Tottenham et Man City disputant la finale de la Coupe Carabao, et l’action commence aux Emirats vendredi soir avec Arsenal accueillant Everton.

Il ne fait aucun doute que le complot des gros canons a bouleversé le reste de la Premier League et les 14 autres clubs auront à l’esprit la vengeance dans les semaines à venir.

Alors peuvent-ils donner un autre nez sanglant aux six grands après leurs exploits ratés à l’euro?

Bien. Ladbrokes offre un énorme 1000-1 sur les quatre rebelles en action ce week-end qui perdent tous leurs matchs de Premier League respectifs.

Pendant ce temps, vous pouvez obtenir un énorme 79000-1 sur les six comploteurs de l’Euro perdant leur prochain match de Premier League.

Vaut le pari? Pourquoi pas!

Prochains matchs de championnat du Big Six

Arsenal vs Everton (23 avril)

Liverpool vs Newcastle (24 avril)

West Ham vs Chelsea (24 avril)

Leeds vs Man United (25 avril)

Crystal Palace vs Man City (1er mai)

Tottenham vs Sheffield United (2 mai)

Cela a été une semaine de limitation des dégâts par les six grands, avec leurs plans pour une ligue fermée de 48 heures grâce à l’opposition unie des fans, des joueurs et des managers.

Chelsea et Man City ont été les premiers à se retirer et ce fut un effet domino par la suite. Les propriétaires sont depuis apparus sur vidéo et ont écrit aux supporters pour exprimer leur chagrin.

Mais ils sont tombés dans l’oreille d’un sourd étant donné le nombre de protestations qui ont eu lieu à l’extérieur.

L’indignation de la Super League a même vu le Premier ministre Boris Johnson intervenir et s’engager à s’occuper davantage des fans des clubs.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a révélé l’intérêt du gouvernement pour le modèle de la ligue allemande.

Les fans de Manchester United se rassemblent au terrain d’entraînement de Carrington alors qu’ils protestent contre les vitriers

“Naturellement, nous devons tirer les leçons de la crise du financement du football pendant la crise du COVID”, a-t-il déclaré à talkSPORT. «Nous devons mettre cela sur une base plus durable.

«Par exemple, dans les ligues allemandes, ils ont une structure de gouvernance différente, il est donc juste que nous regardions ces choses.

“Le Premier ministre était bon, j’ai eu une réunion avec lui et les fans mardi et il a dit que nous devions faire tout ce qu’il fallait, y compris la législation et si une législation était nécessaire, nous le ferions.”