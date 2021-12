Les rebelles du passeport Covid. Liste complète de tous les députés qui rejetteront le plan B | Politique | Des nouvelles

Mardi, les députés voteront pour soutenir ou non les dernières restrictions Covid de M. Johnson, qui ont été introduites pour aider à ralentir la propagation de la nouvelle variante, Omicron.

Dans le cadre des mesures, il est désormais obligatoire pour les gens de porter des masques dans la plupart des lieux intérieurs, y compris les théâtres et les restaurants.

Le gouvernement réintroduit également ses directives à partir de ce lundi 13 décembre pour que les gens travaillent à domicile dans la mesure du possible.

De plus, à partir de mercredi prochain (15 décembre), toute personne souhaitant entrer dans certains espaces intérieurs – y compris les discothèques – devra présenter un NHS Covid Pass.

Lorsque les règles ont été présentées à la Chambre des communes, plus tôt cette semaine, il y a eu des railleries et des gémissements audibles de la part des députés – de nombreux députés d’arrière-ban conservateur – qui ne sont pas d’accord avec la nécessité de plus de restrictions.

