Les rebonds des prélèvements automatiques glissent au plus bas depuis le début de la pandémie

La part des demandes de prélèvement automatique échouées sur la plate-forme NACH (National Automated Clearing House) est passée à 29,97 % en termes de volume en décembre 2021, contre 31,22 % le mois précédent. En valeur, le taux de rebond s’est établi à 24,42%. Ces niveaux marquent les taux d’échec les plus bas sur les demandes de prélèvement automatique depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Les données de la plateforme NACH n’incluent pas les transactions intra-bancaires et ne sont donc pas représentatives de toutes les demandes de débit effectuées dans le système financier. Les paiements EMI aux petites sociétés financières non bancaires (NBFC) et aux fintechs représentent une part importante des demandes effectuées via la plate-forme NACH.

Selon les données publiées par la National Payments Corporation of India, sur les 93,79 millions de demandes de débit effectuées en décembre sur la plate-forme NACH, 28,11 millions ont rebondi. En termes de valeur, sur les demandes de 90 425 crores, les baisses étaient de l’ordre de 22 078 crores.

Le stress dans le segment de la consommation a diminué depuis que la deuxième vague de Covid-19 a commencé à reculer en juin 2021. La tendance à l’amélioration des remboursements s’est reflétée dans les taux de rebond des prélèvements automatiques tout au long du second semestre 2021. Cependant, on ne sait pas encore comment la troisième vague, qui s’est installée vers la fin décembre, aura un impact sur la qualité des actifs des banques et autres prêteurs.

Les analystes disent que le trimestre de décembre a été fort en termes de recouvrement pour les prêteurs. ICICI Securities a déclaré dans une note récente qu’avec des dérapages moins importants et une amélioration des recouvrements et des recouvrements, il pourrait y avoir une amélioration du pool global de stress et du coût du crédit pour les banques. Dans le même temps, le comportement du pool de crédit du dispositif de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS) et du portefeuille restructuré sera surveillé de près.

« Les commentaires de la direction sur l’impact de la troisième vague et les perturbations qui en résulteront seront essentiels. Si l’intensité de la troisième vague augmente, la normalisation du coût du crédit à l’état stable sera encore à quelques trimestres », a déclaré ICICI Securities.

De plus, l’amélioration de la qualité de crédit des banques est fortement soutenue par la restructuration. Certains prêts restructurés pourraient commencer à se dégrader à mesure que les dérogations qui leur sont associées sont annulées. Selon les estimations de l’agence de notation Icra, la restructuration dans le cadre du deuxième plan de résolution Covid, qui était disponible pour les emprunteurs de détail et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), s’élevait à 3 fois la restructuration du premier tour en 2020. La restructuration a également conduit à la mise à niveau des comptes qui auraient glissé plus tôt.

Anil Gupta, vice-président – ​​notations du secteur financier, Icra Ratings, a déclaré qu’avec la propagation accrue de la nouvelle variante de Covid-19, il existe une forte possibilité qu’une troisième vague se produise. « Alors que les banques ont restructuré la plupart de ces prêts avec un moratoire pouvant aller jusqu’à 12 mois, ce livre devrait commencer à sortir du moratoire à partir du T4FY22 et du T1FY23 », a déclaré Gupta. « Par conséquent, une troisième vague présente un risque élevé pour la performance des emprunteurs qui ont été touchés par les vagues précédentes et pose donc un risque pour la tendance à l’amélioration de la qualité des actifs, de la rentabilité et de la solvabilité. »

