Les récents progrès ont rendu Carlos Sainz confiant pour 2022

Carlos Sainz se sent confiant pour la campagne 2022 en raison des progrès qu’il a réalisés lors des derniers tours.

L’Espagnol a réalisé une excellente première saison avec Ferrari, avec lui occupant la 7e place du championnat des constructeurs et à seulement 8,5 points de son coéquipier Charles Leclerc avec un tour à faire.

Alors qu’il s’est adapté à sa nouvelle machine plus rapidement que la plupart, il a été particulièrement fort dans la dernière étape de la saison avec peu de choix entre lui et Leclerc dans la plupart des tours.

En effet, il sent qu’il a beaucoup progressé, et cela lui donne confiance pour la saison prochaine.

« Je pense que j’ai fait des progrès depuis septembre », a-t-il déclaré selon la branche espagnole de Motorsport.com, lors d’une visite à l’Expo Dubaï 2020.

« Ces progrès m’ont rendu plus fort au cours des quatre ou cinq derniers week-ends de course où j’ai poussé la voiture à la limite des essais et des courses, et cela m’a permis de terminer régulièrement dans les points.

« Je suis fier de ces progrès ces dernières semaines et cela me donne confiance pour 2022. »

Mon visage ce lundi après cette course folle

–#Carlossainz pic.twitter.com/VvEpTwxYCT – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 6 décembre 2021

Avec de nouveaux changements de réglementation entrant en jeu l’année prochaine, Sainz et son équipe viseront à se battre pour des victoires et peut-être même des championnats après avoir passé cette saison au sommet du milieu de terrain.

À l’heure actuelle, bien que toutes les discussions portent encore sur le combat pour le titre actuel avec Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui entrent dans la ronde finale à Abu Dhabi au niveau des points.

Leur bataille a été loin d’être nette, leurs batailles de roue à roue suscitant souvent la controverse, en particulier lors du dernier tour en Arabie saoudite où ils se sont à nouveau retrouvés.

Aux yeux de Sainz, le plus important est que les pilotes Red Bull et Mercedes courent de manière juste et honnête lors de la finale de la saison.

« À mon avis, je pense que ce sera à nouveau un grand combat, un combat très serré », a-t-il ajouté.

« J’espère juste que les deux pilotes se disputeront proprement, soyez honnêtes l’un envers l’autre et que nous pourrons tous profiter d’une fin de saison spectaculaire en F1. »

Sainz se concentrera entièrement sur le championnat des pilotes à Yas Marina, Ferrari étant presque certain de remporter la troisième place du championnat des constructeurs devant McLaren.

En plus de son coéquipier, il peut également devancer son bon ami Lando Norris avec seulement 4,5 points à eux deux.