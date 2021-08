Les recettes de cess et surtaxes du Centre ont augmenté de 53% au cours de l’EX21

L’augmentation de la taxe et de la surtaxe reflète en grande partie la restructuration des taxes sur l’essence et le diesel au cours de l’exercice 21, au cours de laquelle le droit d’accise de base a été abaissé tandis que la composante de la taxe et de la surtaxe a été augmentée.

Les recettes du Centre provenant des taxes et surtaxes au titre des impôts indirects (TPS et non-TPS) ont augmenté de 53% sur un an pour atteindre 4,4 lakh crore au cours de l’exercice 21, a déclaré lundi le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, à Lok Sabha.

A l’exception de la taxe d’indemnisation de la TPS, qui est intégralement transférée par le Centre aux États, les autres taxes et surtaxes ne sont pas directement partageables avec eux.

L’augmentation de la taxe et de la surtaxe reflète en grande partie la restructuration des taxes sur l’essence et le diesel au cours de l’exercice 21, au cours de laquelle le droit d’accise de base a été abaissé tandis que la composante de la taxe et de la surtaxe a été augmentée.

Répondant à une autre question, Chaudhary a déclaré que le gouvernement était d’accord avec le point de vue selon lequel l’ordre du jour d’une structure remaniée des impôts directs devrait être non seulement d’éliminer progressivement l’exemption, mais également d’élargir l’assiette fiscale.

« Le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour restructurer le régime des impôts directs afin d’augmenter les recettes fiscales directes du Centre, en réduisant l’évasion fiscale, en élargissant/approfondissant l’assiette fiscale, en encourageant la conformité volontaire, en réduisant les litiges et en favorisant les transactions numériques », a déclaré Chaudhary.

Actuellement, les taxes sur l’essence sans marque et le diesel sans marque sont respectivement de 32,90 Rs/litre et 31,80 Rs/litre ; les taxes comprennent le droit d’accise de base de 1,4 Rs, le cess de développement des routes et des infrastructures de 18 Rs, le cess de développement de l’agriculture et des infrastructures de 2,5 Es et un droit d’accise supplémentaire spécial (surtaxe) de 11 Rs.

Une structure fiscale similaire prévaut pour le diesel sur lequel le total des taxes imposées par le gouvernement de l’Union est de 31,8 Rs/litre. Ces taxes sont une composante importante des prix finaux des carburants au consommateur et la majeure partie des revenus des taxes ne sont pas partagées avec les gouvernements des États ne faisant pas partie du pool divisible. Par exemple, sur les taxes de Rs 32,9 / litre collectées sur l’essence, le Centre ne partage que 60 paise avec les États.

Bien entendu, un prélèvement central plus élevé a aidé les États à en bénéficier, car ils prélèvent une taxe de vente/TVA sur les prix des produits pétroliers, y compris les taxes du gouvernement de l’Union. Au cours de l’exercice 21, les recettes fiscales combinées des gouvernements des États sur les carburants automobiles s’élevaient à 2 lakh crore, le même niveau qu’au cours de l’exercice 20.

Étant donné que la consommation de carburant pourrait augmenter au cours du second semestre, les recettes FY22 provenant de l’essence et du diesel pourraient être d’environ Rs 4 lakh crore ou environ Rs 90 000 crore de plus (sous réserve d’ajustement si la troisième vague de Covid se produit) que FY22 Estimation budgétaire , estiment les responsables.

Les solides recettes des droits d’accise, qui ont augmenté de 88% en glissement annuel pour atteindre 3,34 lakh crore au cours de l’exercice 21, ont aidé le Centre à enregistrer une augmentation de 5,9% de ses recettes fiscales nettes au cours de l’exercice malgré les perturbations des activités économiques dues à Covid en premier. vague.