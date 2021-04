Les recettes de la TPS à un niveau record de Rs 1,23 lakh cr en mars; en tête de Rs 1 lakh cr pendant 6 mois consécutifs

Les revenus bruts de la TPS perçus en mars 2021 sont de Rs 1,23,902 crore, dont la TPS centrale est de Rs 22,973 crore, la TPS de l’État est de Rs 29,329 crore

Les collectes de la TPS ont atteint un niveau record de Rs 1,23 crore lakh en mars 2021, franchissant la barre du crore Rs 1 lakh pour le sixième mois consécutif, indiquant une reprise économique rapide après la pandémie, a déclaré jeudi le ministère des Finances. Le ministère des Finances a déclaré qu’une surveillance plus étroite contre la fausse facturation, l’analyse approfondie des données utilisant des données provenant de plusieurs sources, notamment les systèmes informatiques de la TPS, de l’impôt sur le revenu et des douanes et une administration fiscale efficace, ont également contribué à l’augmentation régulière des recettes fiscales au cours des derniers mois.

Le revenu brut de la TPS perçue en mars 2021 est de Rs 1,23,902 crore, dont la TPS centrale est de Rs 22,973 crore, la TPS de l’État est de Rs 29,329 crore, la TPS intégrée est de Rs 62,842 crore (y compris Rs 31,097 crore collecté à l’importation de marchandises) et Cess est Rs 8 757 crore (y compris Rs 935 crore collectés à l’importation de marchandises).

Les revenus de la TPS en mars de l’année dernière s’élevaient à 97,590 crore de Rs. Conformément à la tendance à la reprise des revenus de TPS au cours des cinq derniers mois, les revenus pour le mois de mars 2021 sont 27 pour cent plus élevés que les revenus de TPS du même mois l’an dernier. «Au cours du mois, les revenus de l’importation de marchandises ont augmenté de 70% et les revenus de la transaction intérieure (y compris l’importation de services) sont 17% plus élevés que les revenus de ces sources au cours du même mois de l’année dernière», a déclaré le ministère. dans un rapport.

Tendances des revenus mensuels bruts de TPS au cours de l’année en cours

Les revenus de la TPS ont franchi Rs 1 lakh crore-mark sixième fois d’affilée et dépassé Rs 1,1 lakh crore pour le quatrième mois consécutif après la pandémie. Les recettes de la TPS ont connu un taux de croissance de (-) 41 pour cent, (-) 8 pour cent, 8 pour cent et 14 pour cent au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’exercice 21, respectivement, par rapport à la même période l’année dernière. Cela indiquait la tendance à la récupération des revenus de la TPS ainsi que de l’économie dans son ensemble. Les collectes de la TPS, un indicateur de l’activité économique, avaient plongé à un creux historique de Rs 32.172 crore en avril 2020, à la suite d’un verrouillage national pour freiner la propagation du COVID-19.

