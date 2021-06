Les recettes fiscales anticipées augmentent de 150 % au premier trimestre sur une base faible

Les remboursements ont diminué de 32% à Rs 30 731 crore au 15 juin de l’exercice 22, contre Rs 45 143 crore au cours de la période de l’année dernière.

Les recettes nettes d’impôts directs du Centre s’élevaient à 1 85 871 crores de roupies au 15 juin de cet exercice, soit le double du niveau de l’année précédente, grâce à une base faible, une reprise des exportations, une meilleure conformité et des remboursements inférieurs. Les recettes fiscales anticipées au premier trimestre de l’exercice 22 étaient de 28 780 crores de roupies, en hausse de 146% par rapport à l’année précédente, alors que la date limite du 15 juin était dépassée.

Bien sûr, comme le montre le graphique, les collectes, reflet de la rentabilité des entreprises, sont toujours bien en deçà du niveau de l’exercice 20, l’année avant que Covid ne ravage l’économie. Les contribuables doivent déposer 15 % de leurs impôts annuels estimés à titre d’impôt anticipé au cours du premier trimestre d’un exercice.

Les recettes nettes d’impôt direct comprennent l’impôt sur les sociétés (CIT) à Rs 74 356 crore et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (PIT), y compris la taxe sur les transactions sur titres (STT), à Rs 1 11 043 crore au 15 juin.

Les remboursements ont diminué de 32% à Rs 30 731 crore au 15 juin de l’exercice 22, contre Rs 45 143 crore au cours de la période de l’année dernière.

« Nous sommes prudemment optimistes à ce stade. Les chiffres de l’impôt direct ne parlent pas seulement des fondations solides et liées au système du département des impôts, mais aussi de la résilience de nombreux secteurs de l’économie qui ont fait face aux défis actuels », a déclaré à FE le président de la Commission centrale des impôts directs (CBDT), JB Mohapatra.

« Le bond des perceptions d’impôts directs au premier trimestre de l’exercice 22 par rapport au premier trimestre de l’exercice 21 reflète des exportations saines et la poursuite de diverses activités industrielles et de construction, compte tenu de la moindre rigueur des blocages régionaux échelonnés en 2021 par rapport au blocage national en 2020. Cela soutient notre l’espoir que le PIB enregistrera une expansion à deux chiffres au premier trimestre de l’exercice 22 », a déclaré l’économiste en chef de l’agence de notation Icra, Aditi Nayar.

Les perceptions brutes d’impôts directs (avant remboursements) ont augmenté de 57% pour atteindre 2 16 602 crores de Rs au 15 juin 2021, contre 1 37825 crores de Rs au cours de la période correspondante de l’année précédente. Cela comprend le CIT à Rs 96 923 crore et le PIT à Rs 1 19 197 crore. Outre les impôts anticipés, les autres prélèvements mineurs comprennent l’impôt retenu à la source de 1 56 824 crore de Rs, l’impôt d’auto-évaluation de 15 343 crore de Rs, l’impôt d’évaluation ordinaire de 14 079 crore de Rs, l’impôt sur la distribution de dividendes de 1 086 crore de Rs et l’impôt en vertu d’autres impôts mineurs. têtes de Rs 491 crore au 15 juin de FY22.

«Cette (taxe anticipée du premier trimestre de l’exercice 22) comprend le CIT à Rs 18 358 crore et le PIT à Rs 10 422 crore. Ce montant devrait augmenter à mesure que de nouvelles informations seront reçues des banques », a déclaré la CBDT dans un communiqué.

