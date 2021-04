Les recettes fiscales du Centre augmentent au cours de l’année pandémique

FE a estimé les recettes nettes (post-dévolution) au cours de l’exercice 21 à Rs 14,2 lakh crore, en hausse de 5,8% par rapport aux ER et de 4,8% de plus que ces recettes en l’exercice 20.

Avec tous les principaux responsables fiscaux générant des revenus nettement plus élevés que les estimations révisées (ER) respectives indiquées dans le budget, le Centre s’est approprié un crore supplémentaire de Rs 78000 comme recettes fiscales nettes (après la dévolution) au cours de l’exercice 21. Cela signifie que si les autres entrées et sorties s’en tiennent aux chiffres budgétisés, le déficit budgétaire pour l’année pourrait être inférieur de 46 points de base aux 9,5% budgétés du produit intérieur brut (PIB) nominal, si l’on se fie à la deuxième estimation anticipée du revenu national.

Selon deux déclarations publiées par le ministère des Finances ce mois-ci, les recettes fiscales brutes (GTR) – nettes de remboursements mais avant transferts aux États – au cours du dernier exercice étaient en hausse de Rs 1,22 lakh crore ou 6,4% par rapport au RE à Rs 20,16 lakh crore. En FY20, GTR a connu une baisse rare – les collections de l’année étaient de Rs 20,04 lakh crore contre Rs 20,76 lakh crore dans FY19.

FE a estimé les recettes nettes (post-dévolution) au cours de l’exercice 21 à Rs 14,2 lakh crore, en hausse de 5,8% par rapport aux ER et de 4,8% de plus que ces recettes en l’exercice 20.

La croissance d’une année sur l’autre des recouvrements fiscaux en FY21 est un exploit remarquable compte tenu de la rareté d’une contraction économique dans l’année (le PIB nominal aurait diminué de 3,8% sur l’année).

Bien sûr, une grande partie de la croissance des recettes fiscales est attribuable à la forte hausse des taxes assorties (accise / taxe) sur l’essence et le diesel, mais une amélioration de la flottabilité est visible dans d’autres taxes telles que la TPS, les douanes et l’impôt sur le revenu des particuliers. Les recettes d’accise au cours de l’exercice 21 ont augmenté d’un crore de lakh Rs 1,23 par rapport à l’estimation budgétaire et de près de 30 000 roupies par rapport aux RE. Même les recettes fiscales des sociétés ont dépassé le niveau des RE de 11 000 crores de roupies.

Selon un communiqué du ministère des Finances publié mardi, «les chiffres provisoires des collectes d’impôts indirects pour l’exercice 2020-2021 montrent que les recettes (après remboursement, pré-dévolution) sont à Rs 10,71 lakh crore contre Rs 9,54 lakh crore pour l’exercice 2019-20, enregistrant ainsi une croissance de 12,3% ».

L’éclatement de la taxe indirecte (avant la dévolution) est le suivant: les collectes douanières se sont élevées à Rs 1,32 crore lakh en FY21 contre Rs 1,09 crore lakh au cours de l’exercice précédent, soit une croissance d’environ 21%. L’accise centrale s’élevait à Rs 3,91 lakh crore en FY21 par rapport à Rs 2,45 lakh crore l’année précédente, en hausse de 59%. Les collectes de la TPS (CGST + IGST + compensation cess) en 2020-2021 étaient de Rs 5,48 lakh crore, en hausse de 6% par rapport aux RE mais de 8% de moins que les collectes de FY20.

«Les recouvrements de la TPS ont été gravement affectés au cours du premier semestre de l’exercice en raison de Covid. Cependant, au second semestre, les collections de la TPS ont enregistré une bonne croissance et les collections ont dépassé le crore de Rs 1 lakh au cours de chacun des six derniers mois. Le mois de mars a vu un niveau record de collecte de la TPS à Rs 1,24 lakh crore… Plusieurs mesures prises par le gouvernement central ont contribué à améliorer le respect de la TPS », a ajouté le ministère.

Le Centre a collecté Rs 9,45 crore de lakh sous forme d’impôts directs (après remboursement, pré-dévolution) en 2020-2021, en hausse de Rs 40 000 crore ou 4,4% du RE. Si le gouvernement n’avait pas été libéral avec les remboursements – jusqu’à Rs 78 000 crore ou 42% par an à Rs 2,61 lakh crore – les collections auraient été encore plus élevées.

