Les recettes perdues de Schell Games arrivent sur les plateformes Meta Quest ce mois-ci

Schell Games, le studio derrière des jeux comme I Expect You To Die 2 et le prochain portage Among Us VR, a annoncé la date de sortie de son prochain jeu Meta Quest 2, Lost Recipes.

Fidèle à la tradition de Schell Games de développer des jeux éducatifs, Lost Recipes présentera de véritables recettes historiques de la dynastie Song en Chine, dans la Grèce antique et dans la péninsule du Yucatan. Vous incarnerez un « chef fantôme en formation » dans des « cuisines authentiques » conçues d’après ce à quoi elles ressemblaient vraiment à l’époque. Le développeur s’est associé à un certain nombre d’historiens et d’anthropologues pour garantir l’exactitude historique et culturelle du jeu.

Jesse Schell, PDG du studio, a déclaré que l’objectif du studio était de « combiner une expérience de réalité virtuelle relaxante et immersive avec un gameplay éducatif qui permet aux joueurs d’explorer des outils, des aliments et des techniques de cuisson pour voir comment la géographie et l’histoire ont façonné les goûts culinaires ». Contrairement à d’autres jeux de cuisine VR avec un gameplay plus frénétique, vous êtes encouragé à prendre votre temps et à perfectionner chaque recette.

Lost Recipes devrait être lancé exclusivement sur les plateformes Quest et Quest 2 le 27 janvier pour un prix de détail de 14,99 $; vous pouvez actuellement souhaiter le jeu sur la boutique Oculus. Schell Games a également créé un site Web pour le jeu où les joueurs peuvent télécharger des fichiers PDF de chaque recette présentée dans le jeu. Cela vous donnera une idée de ce à quoi vous attendre dans ce jeu charmant.

