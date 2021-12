Les recherches du «prince Harry king» explosent de 769% après que la reine a mis le pied sur William | Royale | Des nouvelles

L’analyse des données de recherche Google par Each Night a révélé que le « Prince Harry king » avait augmenté de 769% au Royaume-Uni le 20 décembre. Le bond est près de neuf fois le volume moyen de recherches.

L’explosion des recherches fait suite à des informations au cours du week-end selon lesquelles la reine a exhorté le duc de Cambridge à cesser de piloter des hélicoptères avec Kate et leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Un changement dans la ligne de succession pourrait signifier que le duc de Sussex, qui vit en Californie avec Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales, monte sur le trône.

Un porte-parole de Each Night a déclaré: « Alors que toute la famille de la reine lui sera incroyablement précieuse, le prince William et ses trois enfants représentent un avenir radieux pour la monarchie, et elle voudra s’assurer qu’ils restent en sécurité et en bonne santé, prêts à recevoir la Couronne.

« Bien que William soit un pilote habile, les hélicoptères ne sont pas le moyen le plus sûr de voyager, et si le pire devait se produire, le prince Harry monterait sur le trône.

« Bien qu’il ne soit plus un royal actif, l’explosion des recherches pour » prince Harry king » suggère que sa popularité n’a pas diminué, de nombreuses personnes envisageant un univers alternatif avec lui en tant que roi. «

Il a été rapporté dimanche que la reine avait exhorté son petit-fils William, deuxième sur le trône derrière le prince Charles, à cesser de piloter des hélicoptères avec sa famille.

Le monarque serait « terrifié » qu’un accident tragique menace la succession.

C’est une règle non écrite selon laquelle les membres de la famille royale ne volent pas ensemble.

«La reine a dit à William qu’elle craignait que, aussi bon en tant que pilote, le mauvais temps et les accidents puissent frapper à tout moment.

«La reine est ravie de la façon dont William et Kate ont relevé le défi ces dernières années et sait que la monarchie est en sécurité entre leurs mains.

« Elle pense que l’avenir est radieux avec eux à la barre après Charles, mais s’il lui arrivait quelque chose à lui et à sa famille, cela ne vaut pas la peine d’y penser. »

Harry reste sixième sur le trône malgré son départ en tant que royal actif en mars 2020 avec la duchesse de Sussex.

Le fils du couple Archie est septième en ligne et leur fille Lili est huitième.

Les enfants de William et Kate, George, Charlotte et Louis, sont respectivement troisième, quatrième et cinquième.