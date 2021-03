Les recherches immobilières en ligne augmentent à mesure que le marché immobilier prend de la vitesse

Rightmove voit une augmentation des recherches de propriétés en ligne. Cela montre que le marché immobilier est stimulé par l’extension du droit de timbre et le système de garantie hypothécaire.

Le 3 mars, jour du budget de printemps, Rightmove a révélé que le nombre de visites sur son site Web avait dépassé les 9 millions pour la première fois en une journée. Les chasseurs à domicile ont passé un record de 71 millions de minutes sur le site Web. Il y a également eu une augmentation du nombre d’acheteurs potentiels contactant des agents immobiliers via Rightmove avec une augmentation de 82% par rapport au même jour en 2020.

Cette journée record a dépassé un peu plus de 8,5 millions de visites sur le site Web enregistrées la semaine précédente. Cela indique clairement qu’il y a plus de certitude dans le secteur pour les acheteurs et les vendeurs. Avec la sortie de la feuille de route et l’annonce du congé du droit de timbre, il y a plus de confiance au sein du marché immobilier.

Tim Bannister, expert en données sur les propriétés des résidents de Rightmove, déclare: «Il ressort clairement de nos chiffres de trafic record que le budget de printemps a introduit des acheteurs sur le marché qui n’étaient peut-être pas en mesure d’envisager de déménager jusqu’à présent ou qui attendaient d’entendre ce qui se passait. arriver au droit de timbre.

«L’extension du congé du droit de timbre, associée à l’introduction de dépôts de 5%, a donné à de nombreuses personnes la certitude qu’elles recherchaient pour poursuivre leurs projets de déménagement. Nous prévoyons que cela aidera l’activité du marché au printemps et pourrait encourager davantage de vendeurs à venir sur le marché, en particulier dans les régions où les prix de l’immobilier sont plus bas. »

Profiter du congé du droit de timbre

Dans tout le Royaume-Uni, le temps moyen nécessaire à un vendeur pour trouver un acheteur est de 65 jours. Rightmove dit qu’il faut actuellement 126 jours supplémentaires pour parcourir l’ensemble du processus juridique.

Pour cette raison, Rightmove estime que les vendeurs devraient entrer sur le marché d’ici le 23 mars. C’est pour avoir les meilleures chances de terminer avant la fin de la période de congé du droit de timbre. Du 1er juillet au 30 septembre, le seuil de droit de timbre à taux nul sera maintenu à 250 000 £.

Tim Bannister commente: «De nombreuses personnes qui ont peut-être retardé un déménagement pour une multitude de raisons ont maintenant l’élan et les encouragements nécessaires pour franchir la prochaine étape de leur vie – qu’il s’agisse de mettre un pied sur l’échelle de l’immobilier en tant que premier acheteur ou de négocier pour plus d’espace et un plus grand jardin. »

Le nord offre le plus de valeur

Le nord de l’Angleterre offre plus de choix de propriétés évaluées dans la fourchette de droits de timbre à taux nul de 250 000 £. Souvent, les acheteurs et les investisseurs peuvent obtenir plus d’espace et de valeur pour leur argent dans cette partie du Royaume-Uni. De plus, il y a eu une augmentation du nombre de personnes à la recherche de plus d’espace. Pour cette raison, les marchés immobiliers du Nord resteront probablement occupés au cours des prochains mois.

Dans certaines régions du nord, 99% des propriétés à vendre sont sur le marché pour 250 000 £ ou moins. Ceci est comparé à seulement 5% des propriétés disponibles à Londres dans ce prix, selon Rightmove. De nombreux acheteurs et investisseurs essaieront de tirer le meilleur parti de la fin progressive des vacances de droit de timbre. Et beaucoup seront probablement à la recherche de propriétés dans cette fourchette de prix.

Chez BuyAssociation, nous avons un certain nombre de biens opportunités d’investissement à travers le nord de l’Angleterre. Inscription gratuite pour un accès complet à nos meilleures offres. Ou entrer en contact pour plus d’informations.