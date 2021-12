Les recherches les plus populaires de Google en 2021 révélées

Quand il s’agissait d’Hollywood, il y avait beaucoup à faire pour Google en 2021.

Alors que l’année touche à sa fin, il est temps de réfléchir à tout ce qui s’est passé au cours des 12 derniers mois – et quelle meilleure façon de se souvenir des grands moments qu’avec l’une des mesures les plus applicables de l’ère moderne : les recherches les plus tendances de Google.

Mercredi, Google a dévoilé les données révélatrices, qui impliquaient une variété de termes recherchés liés à la culture pop. Après tout, c’était l’année de Bennifer 2.0, Taylor Swiftc’est 10 minutes de « All Too Well » et la fin de Kim et Kanye… et ce n’était que la pointe de l’iceberg hollywoodien.

Mais avant d’en venir aux recherches les plus tendances de l’année, quelques mots sur ce que cela signifie réellement. La liste reflète les recherches aux États-Unis qui ont connu un pic de trafic élevé sur une période prolongée en 2021 par rapport à 2020.