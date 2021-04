Les recherches sur Internet pour “ acheter ” augmentent de 175%

L’appétit des investisseurs est monté en flèche pendant la pandémie. De nombreux utilisateurs novices se tournent vers la crise des coronavirus pour une opportunité de gagner de l’argent en bourse. Ceci est confirmé par le fait que les recherches sur Internet liées à «l’achat d’actions en bourse» ont grimpé de 175% entre mars et avril par rapport aux deux mois précédents, selon une étude d’Investing.com.

Les recherches qui incluent les termes «acheter des actions» et celles de «comment investir dans l’Ibex 35» ont également augmenté, respectivement de 124% et 125,64%. Si nous le comparons à la même période de l’année précédente, les chiffres atteignent respectivement 444,4% et 892,86%.

«La pandémie de coronavirus nous a apporté de fortes baisses et des récupérations sans précédent. Et en plus, il a suscité l’intérêt d’une nouvelle vague d’investisseurs qui, face à l’effondrement des marchés, ont ressenti attiré par le monde de l’investissement», Disent les experts du site d’investissement.

Au sein de l’Ibex 35, les valeurs qui suscitent le plus l’intérêt des nouveaux investisseurs sont IAG, BBVA, Banco Santander et Pharmamar. Dans le cas du conglomérat aérien, l’une des entreprises les plus touchées par la crise des coronavirus, les recherches ont augmenté de plus de 674% entre mars et mai. Concernant les valeurs internationales, les utilisateurs concentrent leur attention sur les sociétés pharmaceutiques telles que Sciences de Galaad, moderne ou alors Inovio –tous participent à la course pour trouver un vaccin contre le covid-19-.

L’intérêt pour l’investissement en temps de crise a également augmenté de façon exponentielle à l’échelle mondiale. Les recherches qui incluent les mots «titres à acheter», «comment investir en actions» ou «marchés boursiers» ont augmenté sur Google de 278,26%, 185% et 150,87%, respectivement. Une tendance qui croît de façon exponentielle si on la compare à ces mêmes recherches effectuées en mars et avril 2019.

Les analystes rappellent qu’après la lourde sanction subie au premier trimestre de l’année, les principaux marchés mondiaux ont déjà commencé à montrer des signes de reprise. Le S&P 500 a clôturé le meilleur bilan trimestriel depuis 1998, avec un gain trimestriel de 19,95%, le Dow Jones de 17,77% et le Nasdaq de 30,63%. En Europe, l’Ibex 35 a récupéré plus de 9% au deuxième trimestre de l’année, mais il accumule tout de même une baisse annuelle de 24,5%.

Annuler les positions

Un récent rapport d’ING confirme également que 17% des investisseurs ont profité de la crise des coronavirus pour augmenter leurs investissements, tandis qu’un autre 19% de positions annulées et la grande majorité, 64%, les a gardés inchangés.

Le profil de ces 19% d’investisseurs espagnols qui ont vendu pendant la crise, correspond aux plus jeunes, qui ont vu leurs revenus diminuer, et qui ont peu de connaissances financières, mais qui ne se laissent pas conseiller. En revanche, 17% des investisseurs qui ont décidé d’augmenter leurs investissements pendant la crise sont des hommes entre 35 et 49 ans, qui n’ont pas subi de perte de revenus et qui ont des connaissances financières.

Selon l’étude, les investisseurs espagnols se définissent comme prudents ou extrêmement prudents. Ils investissent principalement dans des fonds communs de placement et des actions, à moyen et long terme, et considèrent qu’ils ont peu de connaissances financières.