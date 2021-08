Les récifs d’huîtres peuvent lutter contre les inondations causées par les ouragans. Voici comment.

Au siècle dernier, 85 pour cent des récifs d’huîtres du monde ont disparu. Et nous commençons seulement récemment à comprendre ce que cela nous coûte : bien qu’elles ne semblent pas incroyablement attrayantes du rivage, les huîtres sont vitales pour les baies et les voies navigables du monde entier. Une seule huître peut filtrer jusqu’à 50 gallons d’eau chaque jour. Et au fil du temps, les huîtres forment d’incroyables structures récifales qui servent également d’habitats à diverses espèces de poissons, de crabes et d’autres animaux. En leur absence, nos côtes ont souffert.

Désormais, plusieurs projets de New York au golfe du Mexique et au Bangladesh visent à ramener les huîtres. Car non seulement les huîtres sont des écosystèmes vitaux ; ils peuvent également nous protéger de la montée des océans en agissant comme des brise-lames, déviant les vagues avant qu’elles n’atteignent le rivage. Cela n’empêchera pas la montée des mers, mais adopter des rivages vivants pourrait nous aider à nous protéger de ce qui va arriver.

Vous pouvez retrouver cette vidéo et tout Les vidéos de Vox sur YouTube.