Les récits se brouillent alors que Bitcoin et Ethereum se dirigent l’un vers l’autre

Alors que les camps Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) continuent de se battre pour l’ancien et le nouveau capital dans l’espace crypto, leurs récits de proposition de valeur deviennent un peu plus compliqués, chaque adversaire essayant de se voler la vedette.

Selon Noelle Acheson, responsable de l’information sur le marché de la société de négoce de crypto-monnaies Commerce mondial de Genesis L’idée que l’ETH est en train de changer d’être « un travail de technologie à peut-être aussi un pari de valeur dans le magasin » a récemment gagné du terrain.

Pendant ce temps, selon l’analyste, le récit sur Bitcoin change également avec la mise à jour de Taproot qui devrait être déployée la semaine prochaine.

La mise à jour, qui apportera entre autres une plus grande confidentialité et un meilleur script de portefeuille, fera passer Bitcoin d’une réserve de valeur à « peut-être aussi un mouvement technologique », a déclaré Acheson à Bloomberg.

Comme indiqué précédemment par Cryptonews.com, les jetons non fongibles (NFT) et l’agriculture de rendement ne sont que deux des choses, généralement dominées par Ethereum, qui sont également indirectement possibles sur le réseau Bitcoin. Cependant, pour l’instant, à une échelle beaucoup plus petite.

Ce sujet a également été repris par la société d’analyse de chaîne Analyse de chaîne , qui dans un rapport envoyé par e-mail cette semaine a noté que Bitcoin est confronté à la concurrence d’autres « crypto-monnaies plus innovantes ».

« Le bitcoin peut encore avoir une très grande valeur à long terme, mais au cours des six derniers mois, il est devenu clair qu’il est en concurrence pour la demande des investisseurs et ne gagne pas toujours », a écrit l’économiste en chef de Chainalysis Philip Gradwell dans le rapport.

Et bien qu’il n’ait pas suggéré que le bitcoin devrait nécessairement rivaliser pour avoir les cas d’utilisation les plus innovants, affirmant qu’il n’était « tout simplement pas conçu pour cela », l’économiste a noté que BTC peut toujours être un « actif utile » si vous considérez qu’une utilisation plus élevée est capital dans les applications Web 3.0.

La société de recherche sur la cryptographie a également mis en évidence la concurrence à laquelle Bitcoin est confronté par Ethereum. Delphi numérique , qui a noté cette semaine dans un rapport axé sur Ethereum que l’ETH vient de connaître « sa première semaine déflationniste depuis sa création », grâce à l’aspect déflationniste de la mise à jour EIP-1559.

Cependant, le chemin de l’ETH pour devenir de l’argent solide n’est pas aussi simple que le prétendent les défenseurs d’Ethereum.

« Il y a aussi une force d’équilibrage en jeu ici », a noté le rapport, expliquant que les prix du gaz excessivement chers dans Ethereum réduiront l’activité sur la chaîne, ce qui à son tour peut réduire la demande d’ETH, entraînant finalement des prix plus bas.

Pour cette raison, Delphi Digital a déclaré qu’il était « critique » que les solutions de mise à l’échelle de la couche 2 pour Ethereum gagnent bientôt en popularité, tout en mentionnant StarkNet, zkSync, Arbitrum et Optimism comme certaines des solutions prometteuses.

Si ces solutions de deuxième couche n’obtiennent pas la traction dont elles ont besoin, « les coûts de transaction élevés augmenteront l’activité sur les chaînes de blocs alternatives de la couche 1 telles que Solana, Avalanche, Fantom et Polygon », a averti le rapport.

Pendant ce temps, l’idée que l’ETH est en train de devenir « de l’argent ultra-solide » est également quelque chose qui a été plus largement débattu parmi les membres de la communauté cryptographique ces derniers temps, certains dans le domaine Ethereum affirmant que EIP-1559 rend cela possible.

En tant que l’un des plus ardents défenseurs d’Ethereum, Anthony Sassano, auteur de la newsletter The Daily Gwei, a écrit lundi que le fait que l’ETH ait vu plus de jetons brûlés qu’émis au cours des 7 derniers jours est « la conception de l’argent ultra-sain d’Ethereum prouvant son efficacité dans s’entraîner […]. «

Cependant, comme l’a noté Erik Voorhees, PDG de la plateforme de trading de crypto-monnaie Se métamorphoser , une condition préalable pour être considéré comme « de l’argent solide » est qu’il existe une « prévisibilité à long terme » en termes de politique monétaire, et que le bitcoin reste supérieur à cet égard.

« L’ETH peut acquérir cette qualité au fil du temps, mais pas lorsque les mécanismes changent fréquemment », a déclaré le membre bien connu de la communauté.

« Nous voyons tellement de désinformation sur la façon dont Ethereum est déflationniste », a déclaré Noelle Acheson à Bloomberg. « De temps en temps, c’est le cas, mais ce n’est pas le but » de la pièce, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, dans sa récente présentation, Eric Wall, Chief Investment Officer (CIO) de Actifs Arcanes , a déclaré que bien que l’ETH puisse rivaliser avec BTC (« et le fera probablement ») « comme de l’argent dur », la question qui demeure est de savoir s’il le devrait.

Selon le CIO, si la crypto-monnaie numéro un est remplacée par une autre, les gens perdront la foi que « l’or numérique » a été créé, car un nouvel or physique ne peut pas être inventé. Pendant ce temps, Ethereum a également de nombreux concurrents.

« Que se passe-t-il si Ethereum est remplacé par autre chose ? Si cela se produit, comment pouvons-nous décrire ces actifs comme des réserves de valeur ? » a-t-il demandé, concluant qu’en fin de compte, c’est le marché qui décide de ce qui est quoi.

À 15h45 UTC, BTC se négocie à 62 006 $ et est en baisse de près de 3% en une journée, réduisant ses revenus mensuels à moins de 29%. Le prix a augmenté de 358% en un an. L’ETH se négocie à 4 528 $ et reste inchangé pendant une journée. Il a augmenté de 32 % en un mois et de 1 080 % en un an.

