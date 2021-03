Les réclamations non réglées de Fasal Bima augmentent alors que les États retardent la prime

Le Centre ne paie pas non plus sa part des primes à moins que l’État concerné n’effectue ses cotisations. Bien que des sanctions soient prévues pour les retards de paiement des primes par les gouvernements des États, ce mécanisme ne s’est pas avéré efficace.

Par Prabhudatta Mishra

Les retards excessifs dans le paiement des primes par de nombreux gouvernements d’État obligent les assureurs à retarder le règlement des sinistres dans le cadre de Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), le régime d’assurance-récolte phare du Centre. Les réclamations d’une valeur de Rs 1866 crore n’avaient pas encore été payées aux agriculteurs, tandis que les États en défaut devaient payer leurs parts de subvention à hauteur de Rs 1680 crore à la fin de la saison kharif 2019.

La majeure partie des impayés proviennent du Gujarat, du Telangana et du Jharkhand (ensemble plus de 97%), ce qui fait que les agriculteurs de ces trois États attendent toujours des réclamations non réglées de Rs 1,593 crore, selon les données officielles (voir graphique).

«Alors que la plupart des réclamations ont été payées jusqu’en 2017-2018, les défauts de paiement se sont produits à partir de 2018-2019», a déclaré un haut dirigeant d’une grande compagnie d’assurance. À moins que le gouvernement ne paie la prime de subvention à temps, les assureurs auraient du mal à régler les réclamations dans le délai imparti, a-t-il déclaré.

Dans le cadre du PMFBY, la prime à payer par les agriculteurs est fixée à 1,5% de la somme assurée pour les cultures rabi et 2% pour les cultures kharif, alors qu’elle est de 5% pour les cultures commerciales. La prime d’équilibre est répartie également entre le Centre et les États.

Dans les directives révisées du PMFBY, une disposition a été incorporée dans laquelle les États – où le paiement des subventions de l’État est excessivement retardé – ne seraient pas autorisés à participer au programme les saisons suivantes, selon le PDG du PMFBY, Ashish Bhutani. Cependant, le Centre a été indulgent en invoquant cette disposition après que de nombreux États se soient retirés du PMFBY.

En septembre 2018, le gouvernement a imposé un intérêt de 12% pour le retard dans le règlement des sinistres par les assureurs au-delà de deux mois de la date limite, après avoir perçu toutes les primes. Il a été rendu obligatoire pour les États de payer un intérêt de 12% pour le retard dans la libération de leur part de prime au-delà de trois mois à compter de la date limite.

Les nouvelles directives exigent également que la prime initiale de 50% (du montant total de la prime de la saison précédente) soit payée aux assureurs au début de la saison par le Centre et les États. Le solde de la prime sera versé aux assureurs par tranches et sera basé sur les statistiques commerciales et le règlement des sinistres.

En juillet de l’année dernière, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait ordonné aux responsables de faire un suivi auprès des États si et où les déblocages de subventions sont en attente, en particulier dans les États qui ne mettent pas en œuvre le PMFBY à kharif 2020. Avant la directive du ministre des Finances, le ministère de l’Agriculture avait également écrit aux États pour invoquer la clause de pénalité pour les assureurs qui ont manqué au règlement des réclamations des agriculteurs.

Alors que de nombreux États se plaignaient de l’augmentation constante des primes, le Centre a modifié en février l’année dernière les directives. Le Centre paiera la facture de subvention du PMFBY dans la mesure de sa part théorique tant que le niveau de la prime brute atteint 30% de la somme assurée dans les zones non irriguées et 25% dans les zones irriguées. Il incombe aux États s’ils veulent mettre en œuvre le régime, même si les assureurs indiquent une prime supérieure à 25-30%.