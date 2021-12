Les récompenses alternatives F1 2021 de PlanetF1 d’une saison folle

Avec de petites affaires telles que les championnats des pilotes et des constructeurs décidées, il est temps de remettre les récompenses qui comptent vraiment…

Commençant par…

Contributions exceptionnelles à Netflix : Toto Wolff, Christian Horner et Michael Masi

Nous commençons les choses avec un pour lequel nous ne pouvions tout simplement pas choisir un gagnant, car tous les trois le méritent pleinement.

La prochaine saison de Drive to Survive de Netflix sera sans aucun doute formidable en raison de la lutte pour le titre passionnante entre Lewis Hamilton et Max Verstappen en 2021, mais quelque chose nous dit que les pilotes ne seront pas le point culminant de celle-ci.

C’est parce que les affrontements entre les chefs d’équipe Red Bull et Mercedes et avec le directeur de course Michael Masi étaient le rêve d’une émission de télé-réalité.

Horner et Wolff ont échangé coup après coup, insulte après insulte, les choses devenant de plus en plus toxiques et personnelles au fur et à mesure que la saison avançait, tandis que Masi les mettait encore plus en colère avec sa prise de décision, euh, discutable parfois.

Personnellement, nous aimerions voir les choses se calmer entre tous les participants l’année prochaine et sentir que tout est devenu un peu incontrôlable en 2021, mais vous savez juste que Netflix se léchait les lèvres tout le temps. Nous mentirions si nous disions que nous n’étions pas excités de voir ce qu’ils font avec tout ça.

Meilleur numéro comique : Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda : « Ce déménagement m’a aidé en termes de préparation. Avant de venir en Italie, j’étais juste un paresseux. Après l’entraînement, je rentrais directement chez moi, allumais ma PlayStation 5 et jouais toute la journée. » L’honnêteté est la meilleure politique, Yuki 😂 #F1 pic.twitter.com/HLaR9z2LHM – PlanetF1 (@Planet_F1) 23 décembre 2021

Il y avait beaucoup de pilotes qui nous ont fait beaucoup rire cette année, y compris les suspects habituels de Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen, mais personne ne l’a fait plus que Yuki the Rookie.

Il est devenu clair très tôt en 2021 qu’il était tout à fait le personnage alors qu’il remplissait le pot de jurons avec des messages radio d’équipe plutôt en colère au deuxième tour à Imola, prononçant la désormais célèbre ligne « f *** ing traffic paradise ».

C’était un signe des choses à venir avec l’homme AlphaTauri continuant à divertir avec son vocabulaire pour le reste de la saison, à la fois à la radio de l’équipe et en parlant à la presse. Un moment fort a été à la fin de la campagne lorsqu’il a déclaré qu’avant de déménager en Italie, il n’était « qu’un b*star paresseux » qui jouerait à PlayStation toute la journée. Jamais un athlète d’élite n’a été aussi accessible.

Cela n’a peut-être pas été la meilleure première saison pour lui en termes sportifs, mais il a néanmoins laissé sa marque dans le sport. Nous craignions que la grille ne devienne un endroit moins amusant avec Kimi s’inclinant, mais tant que Yuki reste dans les parages, nous pensons que tout ira bien.

Meilleure étoile invitée : Antonio Perez Garibay

Prier pour que Sergio Perez remporte sa course à domicile en 2022 juste pour voir à quel point son père sera mental étant donné que c’était lui après que Checo ait terminé P3 #f1 pic.twitter.com/glJ8z4Eywx – PlanetF1 (@Planet_F1) 26 décembre 2021

Certains pères de pilotes comme Lawrence Stroll et Jos Verstappen sont présents sur la grille tout au long de l’année, mais le papa de Checo a assuré plus de divertissement qu’eux en l’espace de quelques heures.

Lui, avec à peu près tous les fans présents, regardait son fils essayer de devenir le premier pilote mexicain à terminer sur le podium dans son pays d’origine, et lorsque le pilote Red Bull y est parvenu, Antonio est peut-être devenu l’homme le plus heureux dans le monde.

Chaque aperçu de lui après la course était réconfortant, du gros câlin au vieil ours qu’il a donné à son fils lorsqu’il a agité le drapeau mexicain lors des célébrations du podium, frappant l’air avec le plus grand sourire que nous ayons jamais vu. S’ils n’ont pas mis une ou deux larmes de joie à vos yeux, vous êtes mort à l’intérieur.

L’une des choses que nous aimerions le plus arriver en 2022 est que Checo remporte sa course à domicile, juste pour voir la réaction d’Antonio. Étant donné qu’il était plein de fierté et de joie après une arrivée en P3, nous sommes à peu près certains que ce serait quelque chose.

Meilleure histoire d’outsider : Paul Ricard

Nous aimons tous une histoire d’outsider et la saison 2021 en a eu beaucoup, comme la victoire d’Esteban Ocon et le doublé de McLaren à Monza. Cependant, aucun n’a sans doute été aussi choquant que Paul Ricard ne produisant pas une course de merde.

Les divertissements ont été rares, c’est le moins qu’on puisse dire, depuis que le circuit a rejoint le calendrier en 2018, à tel point que nous ne pensions pas que même l’incroyable campagne 2021 pourrait nous offrir une bonne course là-bas. Oh, comme nous avons tort.

Ladite course n’était pas seulement bonne, c’était super, et tout de suite avec le meilleur de la saison. Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton pour remporter la victoire avec seulement un tour à faire, Sergio Perez a dépassé Valtteri Bottas pour le podium final peu plus tôt et il y a même eu de belles courses au milieu de terrain. Pour être honnête, nous n’en croyions pas nos yeux.

Le Grand Prix de France 2021 est une histoire d’espoir pour tous les circuits qui ont été un peu merdiques au fil des ans ; si Paul Ricard peut être bon, pourquoi pas eux ? Ramenons le Grand Prix d’Inde…

La mieux habillée : la Gulf McLaren

Un dernier regard sur la livrée McLaren x Gulf avant Noël ne fera pas de mal, n’est-ce pas ? #F1 pic.twitter.com/YX16dnBbER – PlanetF1 (@Planet_F1) 24 décembre 2021

Il s’agissait d’une liste de nominés remplie de McLaren, Daniel Ricciardo et Zak Brown étant considérés pour leurs tenues respectives à Austin et sur le terrain de golf, mais ils ont finalement tous deux raté l’une des plus belles voitures que le sport ait jamais vues.

Cela peut sembler un peu hyperbolique, mais pouvez-vous vraiment regarder la livrée golfe qu’ils utilisaient à Monaco et nous dire le contraire ? Je ne le pensais pas. Nous en sommes tombés amoureux lorsqu’il l’a vu pour la première fois et nous l’aimons toujours autant aujourd’hui.

Cela allait entrer dans l’histoire, quelle que soit la qualité de l’équipe, compte tenu de sa beauté, mais cela était d’autant plus emblématique que Lando Norris a réussi à décrocher un podium dans la course, réfutant catégoriquement le plutôt argument stupide selon lequel les équipes ne devraient pas utiliser de livrées uniques car elles sont une distraction.

Il ne reste plus qu’à remercier les personnes qui l’ont conçu et l’équipe d’avoir décidé de l’exécuter. Pouvons-nous le récupérer l’année prochaine, s’il vous plaît ?

DNF le plus brutal : les écouteurs de Toto Wolff

Toto Wolff – 1

Écouteurs – 0pic.twitter.com/igiIf1zqyg – Rachel Gilmore (@atRachelGilmore) 5 décembre 2021

Chaque saison produit un certain nombre de retraites déchirantes le jour de la course, et ce n’était pas différent en 2021. De tous cependant, aucun n’était plus triste que la disparition des écouteurs fidèles de Toto Wolff.

À l’avant-dernière manche de la saison, ils avaient traversé beaucoup de choses, hébergeant les messages souvent surréalistes de leur utilisateur à Michael Masi, comme lorsqu’il envoyait un e-mail au directeur de course à Silverstone et survivant par la peau des dents lorsque l’Autrichien venait de à peu près s’est empêché de les écraser à Bakou.

Malheureusement pour eux, il n’a pas pu se contenir à nouveau lorsque Verstappen et Hamilton se sont réunis à l’avant-dernier tour, les lançant avec une telle fureur que les pauvres n’ont jamais eu une chance de survivre.

Du côté positif, ils ont évité d’être absolument détruits alors qu’il faisait rage à Masi lors de la finale de la saison, et son coup final en Arabie saoudite est extrêmement amusant à regarder au ralenti. Pourtant, RIP.