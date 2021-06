Les récompenses, les points et les miles des cartes de crédit sont payés par les pauvres américains

Il existe tout un écosystème dédié au jeu du système de récompenses par carte de crédit – le gars des points, qui s’est fait un nom familier, et un réseau de sites Web et d’influenceurs qui enseignent toutes sortes de trucs et astuces. Ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c’est que le système est déjà joué, mais pas comme ils le pensent : les avantages des cartes de crédit récompensent les riches américains au détriment des pauvres. Les 200 $ de remise en argent que vous avez obtenus en utilisant votre nouvelle carte de récompenses sophistiquée se font souvent au détriment de quelqu’un qui n’en a pas les moyens.

Le système financier américain est en proie à des inégalités. Parfois, ils sont évidents : qui peut et ne peut pas être approuvé pour un prêt, qui a un compte bancaire et qui n’en a pas. Mais d’autres fois, ils peuvent voler sous le radar.

Beaucoup de gens qui utilisent des cartes de récompenses ont une idée que ces récompenses viennent de quelque part. Mais ils imaginent probablement que c’est la banque, et non leurs collègues consommateurs et entreprises, qui paie la note.

Chaque fois qu’une carte de crédit est glissée, la banque prélève des frais. Cela semble trivial, mais ces frais s’additionnent – assez pour aider à payer des récompenses comme des chambres d’hôtel financées par des points et des remises en argent. Pour compenser, les entreprises augmentent les prix, et donc les utilisateurs d’argent liquide (qui ont tendance à être plus pauvres) subventionnent souvent les avantages offerts aux utilisateurs de cartes de crédit (qui ont tendance à être plus riches). Et plus les récompenses sont élevées, plus le coût pour les personnes sans méfiance qui en paient le prix est élevé.

« Le système de paiement américain a évolué vers un Robin des Bois inversé où les Américains de la classe moyenne et de la classe ouvrière qui paient avec une carte de débit, une carte prépayée ou en espèces subventionnent les riches, qui paient moins pour tout », a déclaré Aaron Klein, un chercheur principal en études économiques à la Brookings Institution, qui a beaucoup étudié et écrit sur cette question.

Le problème avec les récompenses et les points de carte de crédit est que pour les consommateurs les plus riches, il n’y en a peut-être pas. Au lieu de cela, la capture est pour tout le monde.

Lorsque vous payez avec une carte de fidélité à la bodega, le gars qui paie en espèces derrière vous prend la note

Les émetteurs de cartes de crédit – pensez American Express, Chase et Citi – gagnent de l’argent de trois manières principales : les frais, comme les frais annuels pour avoir la carte ou les pénalités en cas de retard de paiement ; intérêts sur les factures de cartes de crédit impayées ; et les frais d’interchange, c’est-à-dire le montant qu’ils facturent à chaque fois que vous effectuez un balayage plus une petite commission fixe. En règle générale, les émetteurs facturent environ 1 à 3 % du montant total de la transaction. Ces frais de transfert peuvent être très rentables pour certaines entreprises : American Express a enregistré 24 milliards de dollars rien qu’en 2018.

“L’échange est une source de revenus stable, presque une rente”, a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate et CreditCards.com. Il estime que les frais de balayage sont actuellement en moyenne d’environ 2,3 pour cent, et plus la carte de récompenses est élaborée, plus les frais sont élevés. « Les commerçants détestent payer des frais d’interchange, mais si vous n’acceptez pas les cartes de crédit, vous désactivez une grande partie de votre public. »

Une partie de l’argent que les banques tirent des commissions d’interchange revient à leurs clients sous forme de récompenses. En 2018, American Express a dépensé environ 10 milliards de dollars en récompenses.

Environ sept Américains sur dix possèdent au moins une carte de crédit et de nombreuses personnes ont plusieurs cartes de crédit. La grande majorité des dépenses par carte de crédit sont effectuées sur des cartes de crédit avec récompenses, et au fil des ans, les récompenses sont devenues plus élaborées à mesure que les entreprises tentent de rivaliser – plus de remises en argent, plus d’avantages, plus de miles et de chambres d’hôtel. « À certains égards, les dernières années ont été l’âge d’or des récompenses par carte de crédit », a déclaré Rossman.

Avec plus de cartes de crédit et plus de récompenses, il y a plus de frais de balayage. Et les commerçants ne veulent pas payer ces frais de leur propre poche – ils en répercutent donc certains sur des prix que tout le monde paie, pas seulement les détenteurs de cartes de crédit. Les personnes qui paient en espèces ou par carte de débit finissent par payer la facture pour payer les récompenses des personnes qui paient avec des cartes de crédit – des personnes qui ont tendance à être plus aisées.

“Vous avez ce phénomène au point de vente, c’est-à-dire que les consommateurs qui utilisent des cartes de crédit – et plus particulièrement des cartes de récompenses – ont tendance à être subventionnés par les consommateurs qui utilisent des espèces ou des cartes de débit”, a déclaré Joanna Stavins, économiste principale et conseillère politique. à la Federal Reserve Bank de Boston, qui a étudié la question en profondeur. « C’est spécifique à ce que vous sortez de votre portefeuille. Il se trouve que l’utilisation des instruments de paiement est assez fortement corrélée au revenu, de sorte que les consommateurs à revenu élevé sont plus susceptibles de détenir une carte de crédit dans leur portefeuille.

Stavins est le co-auteur d’un article récent de la Fed de Boston qui a examiné qui finit par payer les achats de récompenses par carte de crédit. Ils ont découvert qu’aux États-Unis, les consommateurs à revenu élevé paient en moyenne 13 $ de moins par mois grâce aux prix de détail, et les personnes à faible revenu paient 60 cents de plus, en raison des frais de glisse sur les commerçants. Les consommateurs riches dépensent globalement plus en frais, mais c’est parce qu’ils dépensent plus en général. Lorsqu’il s’agit d’un pourcentage des valeurs de transaction, ce sont les plus pauvres qui sont perdants.

« Alors disons que je dépense 1 000 $ sur mes achats et que vous dépensez 100 $. Je peux dépenser plus en termes de tous les différents frais et suppléments et du coût des transactions par carte de crédit que les commerçants transféreront vers des prix de détail plus élevés. Mais en termes de pourcentage, je paierai une fraction beaucoup plus petite que vous ne l’êtes », a déclaré Stavins.

Planet Money sur TikTok a une courte vidéo sur la façon dont tout cela fonctionne.

Un article de 2010, dont Stavins était également co-auteur, a révélé que dans ce système de transfert de richesse, les ménages qui utilisent des espèces paient environ 149 $ en moyenne aux ménages qui utilisent des cartes de crédit, et chacun des ménages de cartes de crédit reçoit 1 133 $ des utilisateurs d’espèces. chaque année. Et encore une fois, parce que les personnes à faible revenu sont plus susceptibles de payer en espèces que les personnes à revenu élevé, cela signifie que les pauvres sont perdants aux mains des riches.

Certes, tous les détenteurs de cartes récompenses ne se ressemblent pas. Pour vraiment profiter des avantages des récompenses, a souligné Rossman, les gens ne devraient pas avoir un solde sur leurs cartes de crédit d’un mois à l’autre. Sinon, les intérêts qui leur sont facturés pourraient très bien anéantir les avantages. « Certaines personnes disent que si vous utilisez de l’argent liquide, vous en perdez et c’est une occasion manquée. Mais ce n’est qu’une occasion manquée si vous pouvez payer en totalité », a déclaré Rossman.

Selon les données de CreditCard.com, plus de la moitié des personnes endettées par carte de crédit l’ont depuis un an, plus d’un tiers depuis deux ans et plus d’une personne sur dix depuis cinq ans. «Il est facile de s’endetter et difficile de s’en sortir», a-t-il déclaré.

Sinon, comment le système est empilé et comment peut-être essayer de le réparer

L’économie américaine est empilée en faveur des riches et des entreprises de toutes sortes de manières, y compris le marché boursier et les impôts. Et il en va de même pour les cartes de récompenses.

Les récompenses de carte de crédit ne sont généralement pas imposées comme un revenu régulier, donc dans une certaine mesure, elles constituent même un avantage plus important qu’il n’y paraît sur papier. Dans un article de 2019 pour NBC News, Klein a proposé un exemple concret : disons qu’une famille dépense 80 000 $ par an sur une carte de crédit et obtient une remise en argent de 1,5%, soit 1 200 $. Selon son estimation, cela équivaut à environ 2 000 $ de bénéfices avant impôts.

« Les riches reçoivent une subvention importante sur tout ce qu’ils achètent », a déclaré Klein à Vox. « Le fait qu’ils soient exonérés d’impôt est également important, car les personnes les plus riches paient des impôts sur le revenu plus élevés, donc l’avantage de l’exonération d’impôt est d’autant plus important que vous êtes riche. »

En d’autres termes, plus vous dépensez, meilleures sont les récompenses et meilleurs sont les allégements fiscaux.

Klein a également déclaré que les frais d’interchange qui augmentent avec les cartes de récompenses peuvent avoir un impact disproportionné sur les petites entreprises par rapport aux grandes entreprises, dont beaucoup sont souvent en mesure de négocier des frais inférieurs ou de conclure des accords avec les grandes sociétés de cartes de crédit. Selon le Wall Street Journal, Walmart, Costco et Amazon ont tous pu tirer parti de leur taille et de leur portée pour réduire leurs frais. “Toutes les entreprises ne paient pas les mêmes frais de balayage, et de nombreuses grandes entreprises négocient”, a-t-il déclaré.

Les entreprises ont certaines options pour essayer d’atténuer le coup des frais de balayage – et donc les hausses de prix qu’elles répercutent sur les consommateurs – mais elles ne les utilisent pas toujours. Les commerçants peuvent mettre un supplément sur les achats effectués avec une carte de crédit, bien qu’en dehors des stations-service, la pratique soit assez rare. Ils ont peur de s’aliéner les clients, et former les caissiers à faire les calculs peut être difficile. Alternativement, ils peuvent offrir des réductions aux personnes qui paient en espèces.

Les consommateurs sont beaucoup plus favorables aux remises qu’aux suppléments, a noté Stavins. Elle pense également que les commerçants simplement plus transparents sur les frais qu’ils paient avec une transaction par carte de crédit pourraient faire la différence, même un simple signe disant aux clients: «Hé, si vous payez avec une carte, cela me coûte de l’argent.» Ils n’empêchent pas l’utilisation des cartes de crédit, mais ils essaient de la décourager.

Bien sûr, toutes les entreprises n’acceptent pas toutes les cartes de crédit, ou n’acceptent pas du tout les cartes de crédit. American Express a la réputation d’avoir des frais de transaction élevés que de nombreux commerçants évitent. Et les belles cartes de récompenses ont souvent des frais de balayage plus élevés que les cartes plus basiques émises par la même entreprise. Mais une fois qu’un commerçant dit qu’il va accepter une marque de carte de crédit, que ce soit AmEx, MasterCard ou Visa, il ne peut pas vraiment faire de distinction entre les cartes sous ces marques. En 2018, la Cour suprême a décidé que les émetteurs de cartes de crédit étaient autorisés à interdire aux entreprises d’offrir aux consommateurs des incitations à payer avec des cartes de crédit moins chères. Essentiellement, si un détaillant accepte un type d’AmEx, il les acceptera tous.

Le manque d’accès aux produits et services financiers de base peut avoir un impact sur la vie des gens de multiples façons, dont beaucoup sont invisibles

Klein dit qu’il pense que si les commerçants étaient plus facilement capables de discerner quelles cartes de récompense prendre et lesquelles éviter, une partie du problème de transfert de pauvres à riches pourrait être résolue. “Un moyen raisonnable pour le marché d’aider à résoudre ce problème est que les commerçants puissent dire:” Je ne vais pas prendre le Sapphire, les frais de balayage sont trop élevés “”, a-t-il déclaré. “L’économiste en moi est comme, le marché peut corriger cela dans une certaine mesure.”

Les frais publiés pour une carte Visa Signature Preferred sur un restaurant, par exemple, sont de 2,7 %.

Une autre solution potentielle serait de réduire les frais d’interchange, ce que l’amendement Durbin, qui fait partie du projet de loi Dodd-Frank de 2010, a fait pour les transactions par carte de débit. Si les frais de balayage pour les cartes de crédit étaient plafonnés, les récompenses diminueraient presque certainement aussi. Mais il en serait de même de la nature régressive des dépenses par carte de crédit.

Une grande partie de la configuration financière américaine est comme ça

Le manque d’accès aux produits et services financiers de base peut avoir un impact sur la vie des gens de multiples façons, dont beaucoup sont invisibles. Le gars qui paie en espèces à la quincaillerie locale ne se rend probablement pas compte que l’achat de 20 $ qu’il fait subventionne en partie les prochaines vacances du gars qui a payé avec une carte de récompenses avant lui.

Il y a toutes sortes d’endroits où il est plus coûteux d’avoir moins accès aux services financiers. Pendant la pandémie, les personnes sans compte bancaire ont souvent été facturées pour encaisser leurs chèques de relance, perdant ainsi l’argent auquel elles avaient droit.

Pour de nombreuses personnes sans carte de crédit, le problème n’est pas qu’elles n’en veulent pas, c’est qu’elles ne peuvent pas en obtenir une parce que leur cote de crédit est trop faible ou qu’elles n’ont pas suffisamment d’antécédents de crédit pour être approuvées. Il est plus difficile pour les personnes non bancarisées de constituer une épargne, d’obtenir des prêts traditionnels ou de payer des factures de base. Et ainsi, ils finissent par perdre de l’argent – ils se tournent vers des prêteurs sur salaire coûteux qui facturent des taux d’intérêt exorbitants et risquent de tomber dans le piège de la dette ou de recourir à des produits financiers qui les facturent plus spécifiquement parce qu’ils en ont moins. Les riches récoltent la plupart des bénéfices de la hausse du marché boursier, une hausse qui est alimentée par la productivité des travailleurs.

Pour le dire clairement, être pauvre en Amérique coûte cher. Et quand il s’agit de cartes de récompenses, c’est cher au profit des riches.

“Les récompenses ne cessent de grossir, la concurrence pour offrir des récompenses importantes génère des frais de balayage plus importants, ce qui génère une plus grande inégalité des revenus”, a déclaré Klein. « À moins que quelqu’un n’apporte un changement substantiel, cela va continuer dans la même direction et s’aggraver à un moment où les inégalités de revenus et les inégalités historiques sont parmi les grands défis auxquels notre pays est confronté. Nous avons un système qui se cache à la vue de tous, offrant aux plus riches « de l’argent gratuit » payé par ceux qui « n’y sont pas admissibles ».