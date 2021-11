Les récompenses physiques Pokémon My Nintendo arrivent bientôt en Amérique du Nord

Image : Nintendo

Il y a un peu plus d’une semaine, les récompenses physiques de My Nintendo ont disparu en Amérique du Nord, bien que, comme nous l’avions suggéré à l’époque, il s’agissait probablement d’un redémarrage temporaire des options de la région. Il semble que nous puissions maintenant revenir progressivement aux récompenses physiques dans NA, avec quelques porte-anneaux de téléphone Pokemon en route.

Vous pouvez les voir dans l’image ci-dessus, et bien qu’ils ne soient pas nécessairement les ajouts les plus excitants, ils montrent au moins que la suppression des goodies physiques sur My Nintendo était un changement temporaire.

Nous apportons deux récompenses à thème Pokémon ! Prenez votre téléphone en main avec la bague élégante, inspirée de l’adorable Piplup et du logo de la Team Galactic. Vous pouvez l’utiliser pour tenir votre téléphone ou faire pivoter la bague pour pouvoir l’utiliser comme béquille. Ces récompenses Pokémon Piplup et Team Galactic – Phone Ring Holder arrivent bientôt.

Il y a aussi un Animal Crossing ™: New Horizons Cozy Winter Sweepstake en direct dès maintenant, avec de jolis cadeaux à tenter de gagner jusqu’au 8 décembre ; cela ne coûte que 10 points Platine pour participer.

Image : Nintendo

Faites-nous savoir ce que vous en pensez, et s’il y a des récompenses physiques My Nintendo que vous aimeriez voir rapporter en Amérique du Nord.