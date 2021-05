Les récompenses qu’Andrea Meza aura après avoir remporté Miss Univers

Absolument tous les voyages que vous faites en tant que reine ne vous coûteront rien non plus (y compris le transport, l’hébergement et les repas); On sait également qu’il a obtenu un voyage de sept jours sur un bateau de croisière de la compagnie Carnival Cruise Lines.

Andrea Meza. (Instagram / Andrea Meza.)

Selon des médias tels que la version philippine d’Esquire, il assure que Andrea Meza recevra un salaire de 250 mille dollars (environ 5 millions de pesos) pour toute l’année du règne, même si l’organisation Miss Univers n’a pas voulu confirmer si ce montant est vrai.

La Chihuahuan aura à sa disposition, également pendant toute une année, une équipe de maquilleurs, coiffeurs et assistantes pour la préparer à toute occasion. Parce que vous assisterez à des centaines d’événements, vous disposerez d’une importante garde-robe de créateurs qui comprend des vêtements, des chaussures, des accessoires et des bijoux, ainsi que des produits de beauté et de soins de la peau… oui, tout est gratuit. Vous aurez également accès à des stylistes, dermatologues, nutritionnistes, médecins et dentistes au cas où vous en auriez besoin.

Peut-être l’un des prix les plus juteux pour Andrea Meza que ce soit le fait qu’ils utiliseront leurs réseaux et pourraient même avoir leur plateforme pour soutenir les causes qui les intéressent, qui dans ce cas est une campagne contre le harcèlement de rue, qui sera même promue à l’international via la page officielle de Miss Univers.

On dit que la seule condition pour bénéficier des récompenses (et du titre) est que vous ne tombiez pas enceinte pendant votre règne et que vous ne vous mariiez pas non plus.