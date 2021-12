Les records AAPL continuent d’arriver ; l’action pourrait atteindre 3 millions de dollars aujourd’hui

Les sommets records de l’AAPL continuent d’arriver, avec une valeur de clôture de 180,33 $ hier, la cinquième fois que l’action a battu un nouveau record ce mois-ci seulement.

AAPL Investors montre que l’action a établi de nouveaux records les 6, 7, 8, 10 et 27 décembre. Cela fait suite à six records le mois dernier.

Sur la base du nombre actuel d’actions (qui diminue à mesure qu’Apple poursuit son processus de rachat), le nombre magique nécessaire pour atteindre une valorisation de 3T est de 182,86 $. Comme le note PED30, un rassemblement du « Père Noël » pourrait bien voir cela se produire.

Extrait de « Apple Eyes Fifth Straight Daily Gain With $3 Trillion in View » de Ryan Vlastelica sur le terminal Bloomberg :

Investopedia explique le concept d’un rassemblement du Père Noël.

Un rallye du Père Noël décrit une augmentation soutenue du marché boursier qui se produit de la dernière semaine de décembre aux deux premiers jours de bourse de janvier.

Il existe de nombreuses explications aux causes d’un rassemblement du Père Noël, notamment des considérations fiscales, un sentiment général d’optimisme et de bonheur à Wall Street et l’investissement de primes de vacances. Une autre théorie est que certains très grands investisseurs institutionnels, dont un certain nombre sont plus sophistiqués et pessimistes, ont tendance à partir en vacances à ce moment-là, laissant le marché aux investisseurs de détail, qui ont tendance à être plus optimistes. […]

Selon l’édition 2016 de l’Almanach, « depuis 1969, le rallye du Père Noël a généré des rendements positifs au cours de 34 des 45 dernières saisons de vacances, les cinq derniers jours de bourse de l’année et les deux premiers jours de bourse après le Nouvel An. Le rendement cumulé moyen au cours de ces jours est de 1,4% et les rendements sont positifs dans chacun des sept jours du rallye, en moyenne. »