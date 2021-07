Les records battus dans ce championnat d’Europe

12/07/2021 à 11h56 CEST

.

L’Euro 2020 est devenu le tournoi continental avec le plus de prolongations de l’histoire, huit, dont quatre ont nécessité une résolution aux tirs au but, et celui avec le pourcentage de buts le plus élevé depuis l’imposition du format avec phase de groupes.

Dans la phase finale plus “universelle”, avec onze stades, il y a eu trois prolongations de plus que lors des éditions 1996 et 2016. L’Espagne en a joué trois, la même que son bourreau et finalement champion, l’Italie.

Quant aux tirs au but, la Suisse, l’Espagne et l’Italie ont dû en tirer deux. La ‘Nati’ et la ‘Roja’ en ont gagné une et en ont perdu une autre, et la ‘Azurra’ a gagné les deux, en demi-finale contre l’équipe de Luis Enrique Martinez et en finale contre l’Angleterre.

Les quatre lots sont égaux à la marque que l’édition détenue en anglais atterrit en 1996.

Curieusement, il a également battu les records de pénalités maximales indiquées et manquées (17 sifflets et huit manqués).

Malgré cela, c’est l’Eurocup avec le meilleur pourcentage de buts depuis qu’il y a des phases de groupes (elle a commencé en 1980), avec 2,79 par match. Au total, 142 buts ont été marqués, pour les 108 réalisés en France 2016, premier tournoi auquel 24 équipes ont participé.

Le record d’une phase finale a été battu lorsque le Croate Mislav il a marqué contre l’Espagne en huitièmes de finale.

Le record de buts contre son camp a également été dépassé, avec onze; l’anglais Luc shaw il a inscrit le but le plus rapide en finale avec 1 minute et 57 secondes; le tchèque Patrik Schick a marqué la cible la plus éloignée contre l’Ecosse de 45 mètres et 44 centimètres; Cristiano Ronaldo il est devenu l’homme avec les records de phase finale joués, avec cinq, et marquant avec 14 ; L’Espagne a été la première équipe à marquer cinq buts en deux matchs consécutifs ; et la cible contre l’Autriche de Federico Chiesa lui a permis de devenir à côté de Enrico dans le premier duo père-fils qui marque les phases finales.

Autres statistiques

– L’Italie et l’Espagne, meilleurs buteurs avec 13 buts, un de plus que le Danemark, et l’Angleterre est quatrième avec 11.

– Angleterre, moins de buts encaissés : 2

– Ukraine, plus grand nombre de buts encaissés : 10

– L’Italie, l’Angleterre, l’Espagne et la France sont les seuls invaincus.

– Italie et Angleterre, cinq victoires. La Hongrie, l’Écosse, la Pologne, la Macédoine du Nord et la Turquie sont toutes restées sans victoire. Les normes et les Ottomans n’ont pas marqué.

– Espagne, équipe avec le plus de nuls, 4

– Espagne, équipe avec le pourcentage de possession le plus élevé : 66,8%

– Espagne, équipe avec le plus haut pourcentage de réussite dans la passe : 89,3%. Essayé 5 239, 4 688 terminé

– L’Italie, l’équipe qui a le plus tiré, avec 128 (36 au but), 17 de plus que l’Espagne, qui avec 43 est l’équipe qui a le plus tiré parmi les trois clubs

– Espagne, 432 attaques, par 383 depuis l’Italie.

– Espagne 47 corners

– L’Italie, l’équipe avec le plus de ballons récupérés, avec 291, pour l’Espagne 267.

– Les Suisses Yann Sommer, le gardien avec le plus d’arrêts : 21

– Angleterre, équipe avec les draps les plus propres : 5

– Les Suisses Zuber, roi des passes décisives : 4

– Joueurs les plus rapides : Spinazzola (ITA) et Négocier (HUN), avec 33,8 km / h

– Joueur ayant parcouru le plus de kilomètres : Jorginho (ITA), 86,6 km

– Meilleur pourcentage de passes : James (ING) : 99%

– Plus de pass : Laporte (ESP): 689

– Plus de passes complétées : Laporte (ESP) : 658

– Balles récupérées : Akanji (IUE) et Jorginho (ITA) : 46

– Le plus de minutes jouées : Donnarumma (ITA) : 719

– Plus de clichés : Dani Olmo (ESP): 20

– Joueurs avec le plus de tirs au but : Schick (CZE) et Morata (ESP) : 9

– Plus de plans à distance : Gérard Moreno (ESP) : 10

– Match avec le plus de buts : Espagne-Croatie, 5-3

– Match avec la plus grande différence de buts : Slovaquie-Espagne, 0-5

– Résultat le plus répété : 1-0, 9 fois.