Les records de match de Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani alors que la paire fournit à Manchester United une formule gagnante avec Ole Gunnar Solskjaer qualifiant la paire de « première classe »

Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani peuvent avoir un âge combiné de 70 ans, mais la paire vient peut-être de trouver une formule gagnante pour Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer.

La paire a été exceptionnelle car elle s’est bien combinée en tête lors de la victoire 3-0 de United sur Tottenham dans une performance bien méritée après la défaite embarrassante contre Liverpool le week-end dernier.

.

Ronaldo et Cavani se sont bien combinés lors de la victoire de Man United contre Tottenham

Les deux ont été inscrits sur la feuille de match tandis que Ronaldo a également obtenu une passe décisive alors que le changement de formation de Solskjaer en trois défenseurs s’est avéré efficace.

Ronaldo est également devenu le plus vieux joueur de Premier League depuis Didier Drogba à marquer un but et une passe décisive lors d’un match de championnat lorsque l’homme de Chelsea l’a fait en décembre 2014 – avec eux à la fois 36 ans et 267 jours et également contre Tottenham.

La superstar portugaise a marqué le but de Cavani et c’était la première fois que deux joueurs de plus de 34 ans se sont combinés pour un but au club depuis que Paul Scholes a créé Ryan Giggs en août 2010.

C’était une configuration plus défensive de Manchester United que ce à quoi nous sommes habitués, en particulier avec les talents d’attaquant à la disposition de Solskjaer.

.

Ronaldo et Cavani ont un âge combiné de 70 ans

S’adressant à talkSPORT après le match, le Norvégien a déclaré: « Nous devons être plus solides et garder des draps plus propres. Il s’agissait d’essayer de contrôler le jeu.

« Ayez de la largeur et des arrières latéraux, avez trois défenseurs centraux qui sont à l’aise avec le ballon.

« J’ai essayé de faire basculer le ballon d’un côté à l’autre et cela a fonctionné quand cela a fonctionné. Si ce n’est pas le cas, il est mis en pièces.

Il a ajouté: « Nous pouvons parler de systèmes, de tactiques et de toutes sortes, mais cette passe de Bruno et la finition de Cristiano étaient de première classe.

« Cette passe de Cristiano à Edi (Cavani) et le timing de sa course et de son arrivée était à nouveau de première classe.

« Marcus a eu beaucoup de temps seul pour travailler sur sa finition à cause de sa blessure à l’épaule.

« Tous les buts qu’il a marqués jusqu’à présent cette saison, il est si calme et composé et est clinique. »

.

Solskjaer était un homme heureux après la victoire sur les Spurs

Ronaldo a également parlé après sa brillante performance et espère que ce sera le tournant pour l’équipe.

« C’était dur, dit-il. « Nous ne nous attendions pas au dernier résultat en Premier League. Mais, vous savez, j’espère que cette fois nous tournons la page.

«Je crois que certaines choses arrivent pour une raison et nous devons être heureux pour cet après-midi incroyable. Nous avons gagné 3-0 dans un stade à l’extérieur contre une équipe difficile et nous en sommes tellement, tellement heureux. »

Il a poursuivi : « Les critiques sont toujours là.

GETTY

Ronaldo a frappé une somptueuse volée peu avant la mi-temps contre les Spurs

« Pour moi, ça ne me dérange pas parce que j’ai joué 18 ans de football, donc je sais qu’un jour [people will say] nous sommes parfaits et un autre jour [they will say] nous sommes de la merde.

« Je le sais et nous devons y faire face, mais c’est toujours mieux quand les gens te félicitent et qu’ils sont contents de toi.

« Parfois la vie est comme ça, parfois nous devons traverser de mauvais moments et nous devons changer et nous avons changé aujourd’hui. »