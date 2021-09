Les records de Sergio, petite consolation pour l’Europe

Personne n’a eu plus de victoires dans le Ryder cup Quoi Sergio Garcia. C’est une chose incroyable pour sa carrière. Ce n’est pas si grand que c’est aussi grand pour lui et l’équipe européenne, qui coule cette semaine. Garcia a surperformé Nick Faldo ce samedi avec la 24e victoire de sa carrière dans l’épreuve qu’il aime le plus, mais c’est arrivé un matin où l’Europe était encore plus en retard : 9-3 contre une équipe américaine que personne ne peut arrêter.

“C’est génial, mais ce ne l’est pas”, a déclaré Garcia peu de temps après que lui et Jon Rahm aient certifié leur victoire 3-1 contre Brooks Koepka et Daniel Berger. “Nous avons besoin de plus de victoires et malheureusement nous ne les obtenons pas pour le moment”, a-t-il ajouté. L’Europe a le plus gros déficit après trois séances depuis que les joueurs du continent ont rejoint l’équipe en 1979. “De toute évidence, Jon et moi avons fait ce que nous devions faire”, a déclaré Sergio. “Et il semble que les Américains jouent mieux que nous. Et c’est dommage.”

Après que Koepka ait discuté avec l’arbitre d’une règle de dégagement pour obtenir un drop qui n’a pas été accordé, le coup de Garcia est venu de 230 mètres pour arrêter le ballon à 1,5 mètre pour obtenir un aigle dans le 16. C’est juste après qu’il a entendu quelqu’un dans le public. crier qu’il allait s’étouffer. Au lieu de cela, il a pratiquement quitté le parti condamné. “C’était bien de montrer qu’il avait tort, je suppose”, a déclaré l’Espagnol.

Après un départ aussi décevant, Garcia et Rahm étaient tout sourire et tapaient dans le dos alors qu’ils transformaient ce déficit de trois trous en une avance qui s’est refermée au 17e trou.

“Nous nous sommes soutenus à tout moment, même dans les mauvais moments, et je pense que c’était la chose la plus importante”, a déclaré Rahm.

Garcia a amélioré son record à Ryder à 24-12-7 lors de ses 10 apparitions, et avec la victoire, il a élargi ses records de victoires (24) et de points (27,5), laissant Nick Faldo, Bernhard Langer et Arnold Palmer encore plus loin. . Mais Sergio sait aussi bien que n’importe qui que la Ryder Cup n’est pas une affaire de chiffres individuels. Et à moins que l’Europe ne s’éclaircisse et n’ait des options ce dimanche, il restera dans six équipes gagnantes de la Ryder Cup dont il a fait partie.