Les records que Cristiano Ronaldo peut battre à l’Euro 2020 alors que la superstar portugaise rejoint le parti pour défendre la couronne

Nous avons dû attendre quelques jours, mais Cristiano Ronaldo entre enfin dans l’Euro 2020 alors que le Portugal entame la défense de son titre.

Les champions 2016 affrontent la Hongrie dans leur affrontement du Groupe F à 17h – avant de terminer avec les deux rencontres les plus difficiles contre la France et l’Allemagne.

Ronaldo disputera son cinquième championnat d’Europe, un record

C’est peut-être le soi-disant “Groupe de la mort”, mais le Portugal a été remarquablement cohérent lors des récents tournois majeurs avec Ronaldo comme talisman.

Lors de la finale de l’Euro 2016, il a assumé le rôle de manager sur la touche après avoir été contraint à l’écart à seulement 25 minutes de jeu. Il tapait sur sa montre et exhortait son camp alors qu’ils réclamaient la victoire.

Ronaldo a été exceptionnel dans les grands tournois de son pays depuis ses débuts en 2004.

Depuis lors, il a participé à huit tournois consécutifs et a marqué au moins une fois dans chacun d’eux.

Les buts de Cristiano Ronaldo dans les grands tournois

Buts marqués par Cristiano Ronaldo à chaque tournoi majeur auquel il a participé. Un objectif, sauf indication contraire.

Euro 2004 – Grèce, Pays-Bas

Coupe du monde 2006 – L’Iran

Euro 2008 – République Tchèque

Coupe du monde 2010 – Corée du Nord

Euro 2012 – Pays-Bas (2), République tchèque

Coupe du monde 2014 – Ghana

Euro 2016 – Hongrie (2), Pays de Galles

Coupe du monde 2018 – Espagne (3), Maroc

Quand il marque, le Portugal a un bilan brillant et n’a échoué à gagner qu’à trois reprises – une défaite et un match nul deux fois.

Ronaldo a marqué un total de 16 buts lors de tournois majeurs et espère ajouter à ce total lors du Championnat d’Europe retardé.

Si, et quand, il apparaît à l’Euro 2020, il deviendra le premier joueur de cinq tournois et a déjà fait plus d’apparitions que quiconque dans l’histoire (21).

Ronaldo est actuellement à égalité avec Platini pour le plus grand nombre de buts aux Championnats d’Europe

Il peut également battre le record du plus grand nombre de buts en Championnat d’Europe s’il n’en marque qu’un de plus.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifierait pour lui, Ronaldo a répondu : « Je ne suis pas dépassé par ce record.

« C’est un bon bilan, mais le plus important serait de remporter deux euros consécutifs. Il est important que nous commencions par une victoire.

« La foule sera de leur côté mais c’est bien de jouer devant une foule. Je vais en profiter et l’équipe est très prête.

Il est actuellement à égalité avec Michel Platini sur neuf, l’ancien attaquant français ayant obtenu tout le sien lors du tournoi de 1984.

Ronaldo a 104 buts internationaux pour le Portugal

Le joueur de 36 ans aura également un autre record en vue et c’est le plus grand nombre de buts de l’histoire du football international.

Ronaldo a 104 en 175 matchs et n’est qu’à cinq derrière le détenteur du record Ali Daei, l’Iranien obtenant 109 en 149 matchs.

