Les records qui peuvent être battus cette saison

19/10/2021 à 11h38 CEST

Marc del rio

La saison 21/22 du NBA démarre ce matin tôt. Les équipes sont en avance 82 matchs de saison régulière avant la bataille acharnée pour le anneau, qui essaiera de conserver le dollars de Milwaukee, mais quel équipement comme Nets de Brooklyn, Lakers de Los Angeles ou Guerriers de l’état d’or Ils n’hésiteront pas à se battre et à tenir tête jusqu’au bout.

Mais si nous laissons le combat pour lui qualification a part, ce cours qui commence peut etre tres interessant en terme de des documents historiques qui peut être battu. Certains semblaient intouchables après tant d’années, mais le niveau élevé de étoiles actuelles de la NBA font que certains records soient simplement pulvériser.

LeBron James, à l’assaut du deuxième meilleur buteur de tous les temps

C’est probablement le record auquel tous fans de basket ils seront plus remarquables tout au long de l’année. Et c’est que leur 36 années, les ‘Roi’ ne montre aucun signe de vouloir abdiquer et vise à agresser le deuxième position des meilleurs buteurs de toute l’histoire de la NBA. Il est actuellement avec 35 367 points et a un Karl Malone à 1 561 points (36 928). Considérant qu’Akron a une moyenne de 1 645 points au cours des quatre dernières années, cela semble être un record gérable. Vous avez également à portée de main le plus de photos de champs convertis dans l’histoire. Avec 12 903 lancers marqués, Malone est à 625 coups (13 528) et les moyennes de James au cours des dernières saisons font également de lui un record à attaquer.

De plus, James peut également progresser dans la table des joueurs avec plus de minutes jouées (50 055), dans celui de meilleur marqueur de lancers francs (7 582) et dans celui de meilleurs participants (9 696).

Stephen Curry aspire à être le plus grand tripleur de l’histoire de la compétition

Après deux saisons loin de Éliminatoires pour le titre, et ayant récupéré un pilier pour son équipe tel quel Klay Thompson, curry steph et ses Guerriers de l’état d’or ils menacent de faire face à nouveau et reviennent pour disputer les matchs pour le titre. Aussi, pour Curry, qui jouera cette année sa 13e saison en NBA, ce sera un cours spécial puisqu’il a le record de le plus haut triplet de l’histoire de la compétition. Il est actuellement avec 2 832 lancements convertis et il n’a que le mythique devant ray allen, qui tient 2 973 visites. Pour Curry, qui a dépassé 200 triplés réalisés en huit des neuf saisons qu’il a jouées, et a même dépassé les 300 en trois, atteindre le 141 triples Cela le séparera d’Allen sera quelque chose d’abordable pour la star des Warriors. Reste à voir si Curry dépasse déjà le 3000 triples cette saison et dans quel chiffre la marque est enregistrée.

Chris Paul aspire à être sur le podium des plus grands assistants

Chris Paul semble vivre une éternelle jeunesse. À ses 36 années, le meneur des Suns commence son Saison 17 dans la meilleure ligue de basket-ball de la planète. Après avoir chuté lors des dernières finales NBA, Paul et ses Suns tenteront de se battre pour le ring, et ils le feront sous la baguette d’un Paul qui pourra même se placer dans le deuxième position des meilleurs participants Histoire. Après avoir passé le 10 000 passes de panier la saison dernière, Paul, avec 10 275 passes décisives a à l’horizon Mark Jackson (10 334) déjà Steve Nash (10 335). Tout indique qu’il devrait surpasser les deux joueurs avant le All-star et approcher un Jason gamin avec quoi 12 091, occupe la deuxième position.

Dwight Howard et la lutte pour le rebond

Un autre des rebondeurs légendaires de la NBA est Dwight Howard. A la veille de commencer son 18e saison, celui d’Atlanta pourrait entrer dans le Top 10 de meilleurs rebondeurs de l’histoire de la compétition. Avec 14 271 captures, a un Nate Thurmond 193 rebonds à l’extérieur et en tenant compte du fait que les trois dernières saisons, il a fait la moyenne 390 rejeter, vous devriez vous en remettre et vous rapprocher de Kevin Garnett et ses 14 662 rebonds. De plus, côté offensif, le pivot de la Lakers registres 4 033 capture. Avec un de plus, il atteint Hakeem Olajuwon et aura près de Kevin Willis (4 132) déjà Shaquille O’Neal (4 209).