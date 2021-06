Les recrues de Haas pensaient “qu’elles savaient tout” à Bahreïn

in

Le patron de Haas, Guenther Steiner, pense qu’il viendra un moment où ses pilotes débutants se rendront compte qu’ils en savaient très peu sur la Formule 1.

L’équipe américaine a décidé de sacrifier son présent dans l’espoir d’un avenir meilleur après avoir décidé de ne pas développer sa voiture 2021 et de faire venir non pas un, mais deux rookies pour remplacer le duo très expérimenté de Romain Grosjean et Kevin Magnussen.

L’équipe espère que cette approche apportera des jours beaucoup plus brillants à partir de 2022, mais pour l’instant, l’un des principaux objectifs est d’intégrer pleinement Mick Schumacher et Nikita Mazepin dans le monde de la Formule 1 avec une expérience cruciale.

Steiner espère que quelque part au cours du processus, ses pilotes se rendront compte qu’ils avaient énormément à apprendre en rejoignant le summum du sport automobile.

“Il y a toujours place à l’amélioration, comme vous le savez avec nous tous”, a déclaré Steiner.

“Ils s’améliorent et comme je l’ai toujours dit depuis le début de l’année, à un moment donné, ils réaliseront à quel point ils savaient peu de choses en F1 lorsqu’ils ont commencé à Bahreïn cette année.

“Je ne sais pas quand cela arrivera, mais il y a normalement un moment où vous y arrivez où vous apprenez quand vous êtes jeune car bien sûr, à Bahreïn, ils pensaient qu’ils savaient tout et puis les courses plus tard, ils pensent wow, combien peu je savais.

“Il y a des surprises qui signifient que plus vous apprenez dans les courses parce que vous réalisez à quel point c’est différent.

« Ils ont bien progressé, il y a toujours de la place pour s’améliorer et ils ont encore un peu de chemin à parcourir.

“Les deux ont un petit désavantage qu’ils n’ont personne pour… aucune expérience contre laquelle juger et cela rend leur apprentissage plus difficile, mais vous en apprenez plus.”

