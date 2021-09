Les recrues que vous devez échanger en mode franchise et les jeunes joueurs à surveiller pendant la saison de la NFL, notamment la star des Falcons d’Atlanta Kyle Pitts et le quart-arrière des Jets de New York Zach Wilson

La NFL est de retour en force – avec une saison prolongée et des matchs à Londres, le battage médiatique est plus grand que jamais.

Et tout comme les fans affluent vers les stades, de nombreux autres supporters seront investis dans la construction de leur propre franchise sur Madden 22.

.

La star des Falcons d’Atlanta, Kyle Pitts, est l’une des recrues les mieux notées de Madden 22

La dernière itération du jeu populaire EA Sports a été publiée le mois dernier, mais l’intérêt devrait augmenter avec le retour du football américain.

Une nouvelle saison de la NFL signifie que de nombreux yeux seront braqués sur les recrues qui ont fait leurs débuts sur Madden 22 avant leur première saison dans les grands.

Mais qui sont les meilleurs jeunes joueurs que les fans devraient chercher à signer dans le monde virtuel ? talkSPORT.com jette un œil…

10. DeVonta Smith, Eagles de Philadelphie – 75

Le joueur de 22 ans est devenu le premier receveur large à remporter le Heisman en 29 ans après avoir reçu 1 856 verges au cours de sa dernière année de football universitaire.

Malgré le fait que Smith soit devenu le troisième receveur pris dans le repêchage, sa note de capture de 85 est plus élevée que les deux recrues prises au-dessus de lui.

Le 10e choix des Eagles pourrait s’avérer un favori pour ses pieds rapides, avec son score de 91 pour la vitesse et l’agilité, tandis qu’il a également 93 accélération.

.

Smith est devenu le premier receveur large à remporter le Heisman en 29 ans 9. Ja’Marr Chase, Bengals de Cincinnati – 75

Le joueur de 21 ans a été le premier receveur large pris lors du repêchage de la NFL, mais EA lui a donné le même résultat global que Smith sur Madden 22.

L’ex-star de LSU a connu une mauvaise pré-saison après avoir été en proie à des problèmes de chute et les 81 passes de Chase reflètent un domaine qui doit être amélioré.

Mais une vitesse de 92 et un saut stupéfiant de 95 sont l’endroit où il prend tout son sens en tant que menace certifiée de la zone rouge.

.

Chase a connu une mauvaise pré-saison après avoir été en proie à des problèmes de chute 8. Zach Wilson, Jets de New York – 75

Le deuxième choix global du repêchage 2021 a une demande difficile à remplacer Sam Darnold pour l’équipe la moins bien notée sur Madden 22.

Wilson est deuxième au classement des quarts recrue avec un score de vitesse de 83 et une agilité impressionnante de 84 pour l’aider à sortir de sa poche.

Les cotes 85 Throw on the Run et 94 Throw Power du joueur de 22 ans sont toutes deux les plus élevées du jeu parmi la classe QB recrue.

.

Wilson est deuxième au classement des quarts recrue sur Madden 22 7. Travis Etienne Jr. – Jaguars de Jacksonville – 76

Le joueur de 22 ans a malheureusement terminé sa saison recrue avant même qu’elle ne commence après qu’une opération au pied l’ait exclu jusqu’en 2022.

Pourtant, les fans peuvent toujours profiter du retour prometteur des Jags sur Madden 22 – les 76 d’Etienne au total le plaçant parmi les meilleures recrues.

En mode Franchise, le 25e choix du repêchage de cette année affiche une cote de vitesse de 92 et une cote d’accélération de 93.

.

Le demi offensif Etienne Jr. a été placé sur la liste des blessés de fin de saison avec une blessure au pied 6. Greg Newsome II, Cleveland Browns – 76

Le joueur de 21 ans a été repêché par les Browns au 26e rang au classement général et fait partie des recrues défensives les mieux notées sur Madden 22.

Newsome a mené son équipe avec le plus grand nombre de passes au cours des deux dernières années consécutives et a un potentiel élevé si vous développez ses cotes défensives telles que Poursuite, Reconnaissance de jeu et Couverture d’homme.

Le demi de coin recrue est un archétype de zone et se vante. 93 notes de vitesse, 92 d’agilité et 92 d’accélération et pourraient être un véritable atout.

.

Newsome a mené son équipe avec le plus de bris de passes au cours des deux dernières années 5. Najee Harris, Pittsburgh Steelers – 76

Le joueur de 23 ans s’avère être l’un des premiers favoris du football Fantasy et ses statistiques devraient également être appréciées des joueurs de Madden.

C’est un archétype de puissance avec un indice de force de 81, mais il brille vraiment avec ses scores de 94 en saut et de 95 en endurance.

Harris possède également une capacité étrange à faire rater les défenseurs, alors que la star des Steelers a forcé 93 plaqués manqués sur des touches de mêlée en 2020.

.

Harris a été pressenti pour terminer parmi les dix meilleurs coureurs de sa saison recrue dans la NFL 4. Patrick Surtain II, Denver Broncos – 76

Le joueur de 21 ans est le meilleur demi de coin recrue de Madden 22 et est à égalité en tant que troisième jeune joueur le mieux noté du match.

Le fils de la légende des Dolphins de Miami, Patrick Surtain, est une force sur les jeux de passes avec une couverture de 77 hommes et 82 notes de presse.

La recrue des Broncos a été le joueur défensif SEC de l’année et a été récompensée par 91 notes de vitesse, 90 d’accélération et 92 de saut.

.

Surtain II est le meilleur demi de coin recrue de Madden 22 3. Jaylen Waddle, Miami Dolphins – 76

Le spécialiste du retour possédait des statistiques inférieures à celles de son coéquipier de l’Alabama, DeVonta Smith, au niveau collégial, mais a été repêché avant lui.

Waddle est le receveur recrue le plus rapide de la ligue avec un record de 97 en vitesse et en agilité, ainsi qu’un indice d’accélération de 95.

L’archétype de la menace profonde a également de la valeur en tant que retourneur de coup de pied avec un score de 85 et ses 90 sauts lui permettent d’effectuer des captures époustouflantes.

.

La star des Miami Dolphins Waddle est le receveur recrue le plus rapide de la ligue 2. Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars – 78

Le quart-arrière de Clemson était le premier choix du repêchage, mais n’est pas tout à fait la recrue la mieux notée sur Madden 22.

Lawrence est au moins le quart-arrière recrue le mieux noté, cependant, avec sa cote de notoriété de 80, ce qui en fait le jeune QB parfait pour construire.

Le joueur de 21 ans a une puissance de lancer de 91 à associer à son accélération de 88, tandis qu’il a également le score le plus élevé en termes de précision de lancer à courte et moyenne portée.

.

Le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville, Lawrence, était le premier choix du repêchage de 2021. Kyle Pitts, Falcons d’Atlanta – 81

L’ailier rapproché de 20 ans a été officiellement couronné recrue la mieux notée de Madden 22 et a le potentiel d’être une véritable puissance.

Pour un jeune joueur, la note globale de Pitts est suffisamment impressionnante avant de considérer la richesse des attributs physiques de l’étoile 6’6 (91 SPD, 92 ACC).

Le produit de Floride ne sera pas facile à signer sur Franchise Mode, mais ses 92 sauts et sa ténacité 90 en vaudraient la peine.