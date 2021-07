Les Red Bulls de New York accueillent l’Inter Miami

17/07/2021 à 01h00 CEST

Dimanche prochain à 01h00 se jouera le match de la dix-septième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Taureaux rouges et à Miami dans le Arène Red Bull.

le Les Red Bulls de New York Il affronte le match de la dix-septième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir réalisé un match nul contre lui Union de Philadelphie lors de leur dernière rencontre. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des 12 matches disputés à ce jour en Major League Soccer et ont réussi à marquer 17 buts pour et 15 contre.

Du côté des visiteurs, le Inter Miami il a été battu 1-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Impact de Montréal, de sorte qu’un triomphe sur le Les Red Bulls de New York cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le championnat. Sur les 11 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Inter Miami il en a remporté deux avec neuf buts pour et 17 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Les Red Bulls de New York a gagné quatre fois, perdu une fois et fait match nul une fois en six matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent lui sembler encourageants. Inter Miami, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Arène Red Bull. Dans le rôle de visiteur, le Inter Miami Il a gagné deux fois et fait match nul une fois dans ses six matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Les Red Bulls de New York Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Arène Red Bull, en fait, les chiffres montrent une défaite en faveur du Les Red Bulls de New York. La dernière fois qu’ils ont affronté le Taureaux rouges et le Miami dans ce tournoi, c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 1-2 pour les visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir qu’avant que le match ne soit joué, le Les Red Bulls de New York est en avance sur le Inter Miami avec une différence de neuf points. L’équipe de Gerhard Struber il se classe septième avec 17 points sur son tableau de bord. Pour sa part, Inter Miami il compte huit points et occupe la treizième position du classement.