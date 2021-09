Les Red Bulls de New York accueillent l’Union de Philadelphie

29/09/2021 à 01h31 CEST

Les Taureaux rouges jouera son trente-sixième match en Major League Soccer contre le Union de Philadelphie, qui débutera ce jeudi à 13h30 au Arène Red Bull.

Les Les Red Bulls de New York affronte avec optimisme le match de la trente-sixième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-1 et 0-4, le premier contre le La ville de New York à domicile et le second contre lui Inter Miami hors de son champ. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 25 matchs disputés à ce jour, avec 31 buts pour et 29 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Union de Philadelphie il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Atlanta United dans son stade et le Ville d’Orlando dans son domaine, 1-0 et 3-1 respectivement, il espère donc rééditer le score, désormais dans le stade de la Les Red Bulls de New York. À ce jour, sur les 25 matchs joués par le Union de Philadelphie en Major League Soccer, il en a remporté 10 avec un chiffre de 32 buts pour et 25 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Les Red Bulls de New York Il affiche un bilan de cinq victoires, trois défaites et quatre nuls en 12 matchs joués à domicile, indiquant qu’il devra faire un effort lors de ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. Aux sorties, le Union de Philadelphie Ils ont gagné deux fois et ont fait match nul cinq fois lors de leurs 11 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’ils devront consacrer beaucoup d’efforts à leur visite au stade. Les Red Bulls de New York si vous voulez améliorer ces chiffres.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de huit points en faveur de la Union de Philadelphie. L’équipe de Gerhard Struber Il arrive au match en onzième position et avec 30 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est quatrième avec 38 points.