Les Red Bulls de New York battent le Nashville SC 2-0

19/06/2021 à 04h06 CEST

le Nashville n’a pas réussi à l’emporter Taureaux rouges, qui s’est imposé 2-0 lors du match disputé ce samedi à la Arène Red Bull. le Les Red Bulls de New York est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire 2-1 contre le Ville d’Orlando. Concernant l’équipe du Tennesian, le Nashville SC a remporté 1-0 leur dernier match du tournoi contre Austin FC. Avec cette défaite, le Nashville SC s’est placé en septième position à l’issue du duel, tandis que le Les Red Bulls de New York est quatrième.

Le match a commencé de manière favorable pour lui Les Red Bulls de New York, qui a ouvert le score avec un but de Fabio Gomez à la 37e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe du New Jersey, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un peu de Duncan à la 56e minute, terminant le match sur un score de 2-0 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Taureaux rouges a donné accès à Bois de l’année, Barlow, Tarek Oui Carmona pour Edwards, Fabio Gomez, Andrés Reyes Oui Amaya, Pendant ce temps, il Nashville a donné le feu vert à Donasiyano, Anibaba, Haakenson, Danladi Oui Bwana pour Matt lagrassa, Zimmerman, Fidèle, Sapong Oui Moukhtar.

Dans le match, l’arbitre a averti l’équipe du New Jersey avec seulement deux cartons jaunes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Klimala Oui Duncan.

Avec ce résultat, le Taureaux rouges monte à 12 points et reste en position d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le championnat et le Nashville reste avec 11 points.

Fiche techniqueLes Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Nealis, Andrés Reyes (Tarek, min.83), John Tolkin, Duncan, Edwards (Yearwood, min.51), Amaya (Carmona, min.84), Davis, Clark, Klimala et Fabio Gomez (Barlow, min. .75)Nashville SC :Willis, Romney, Zimmerman (Anibaba, min.63), Lovitz, Johnston, Matt Lagrassa (Donasiyano, min.63), Mccarty, Leal (Haakenson, min.63), Muyl, Sapong (Danladi, min.77) et Mukhtar (Bwana, min.84)Stade:Arène Red BullButs:Fabio Gomez (1-0, min. 37) et Duncan (2-0, min. 56)