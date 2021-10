Les Red Bulls de New York conservent les trois points après avoir battu Cincinnati 0-1

10/03/2021 à 03h36 CEST

Les Taureaux rouges a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-1 contre lui Cincinnati ce dimanche dans le Stade de Nippert. Les Cincinnati arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Toronto FC par un score de 3-2, accumulant un total de quatre défaites consécutives dans la compétition. Du côté de l’équipe du New Jersey, le Les Red Bulls de New York n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Union de Philadelphie. Avec ce bon résultat, l’équipe du New Jersey est neuvième, tandis que la Cincinnati Il est quatorzième à la fin du match.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Les Red Bulls de New York, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Gutman à 74 minutes, concluant la confrontation avec le résultat de 0-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Cincinnati a donné accès à Barréal, Ordonez, Mokotjo et Harris pour Atanga, Kubo, Médunjanin et Stanko, Pendant ce temps, il Les Red Bulls de New York a donné accès à Royer, Clark, Jean Tolkin, Bois de l’année et Barlow pour Carmona, Edwards, Amaya, Fernandez et Klimala.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune, deux pour les joueurs de la Cincinnati et un pour les joueurs du New Jersey. par les joueurs de Cincinnati la carte est allée à Matarrita et Acosta et par les joueurs de Les Red Bulls de New York pour Andrés Reyes.

Avec cette victoire, l’équipe de Chris Armes classé neuvième avec 34 points, tandis que l’équipe dirigée par Yoann damet il était à la quatorzième place avec 20 points à la fin du match.

Fiche techniqueCincinnati :Tyto & nacute ;, Blackett, Cameron, Matarrita, Medunjanin (Mokotjo, min.76), Hagglund, Stanko (Harris, min.86), Acosta, Kubo (Ordonez, min.76), Atanga (Barreal, min.61) et BrennerLes Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Nealis, Andrés Reyes, Gutman, Edwards (Clark, min.46), Amaya (John Tolkin, min.46), Davis, Cásseres, Fernandez (Yearwood, min.60), Carmona (Royer, min.46) et Klimala (Barlow, min.78)Stade:Stade de NippertButs:Gutman (0-1, min. 74)