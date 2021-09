Les Red Bulls de New York et DC United se partagent les points après leur nul 1-1

09/12/2021 à 03:00 CEST

Le match joué ce dimanche dans le Arène Red Bull et qui a affronté le Taureaux rouges et à DC United il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Les Les Red Bulls de New York voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui le feu de Chicago par un score de 0-1. En ce qui concerne l’équipe de Washington, le DC United a remporté 3-1 son dernier match du tournoi contre Union de Philadelphie. Après le résultat obtenu, l’équipe du New Jersey est onzième à l’issue du match, tandis que le DC United est sixième.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe du New Jersey, qui a fait ses débuts sur le vif grâce à un but de Bois de l’année à la minute 6. L’équipe de Washington a égalisé grâce à un but sur penalty de Kamara juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à la minute 44, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 1-1.

L’entraîneur de Washington a admis bila, Felipe Martins, la mûre et Assad remplacement Arriola, Skundrich, Kamara et reine, tandis que de la part du Taureaux rouges remplacé Fernandez, Fabio Gomez, Casiers, Alors on et Diarra pour Carmona, Bois de l’année, Clark, Klimala et Jean Tolkin.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Nealis et Edwards de l’équipe du New Jersey et Skundrich L’équipe de Washington a reçu un carton jaune.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le DC United il se situait à la sixième place du tableau avec 31 points, occupant une place d’accès à une place qualificative pour le titre. Pour sa part, Les Red Bulls de New York Avec ce point atteint, il atteint la onzième place avec 23 points à l’issue du match.

Le lendemain de la compétition, le Les Red Bulls de New York jouera contre lui L’équipage de Colomb, Pendant ce temps, il DC United affrontera contre le feu de Chicago.

Fiche techniqueLes Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Nealis, Andrés Reyes, Gutman, Edwards, John Tolkin (Diarra, min.79), Davis, Yearwood (Fábio Gomez, min.55), Clark (Cásseres, min.55), Carmona (Fernandez, min.46 ) et Klimala (Sowe, min. 70)DC United :Kempin, Alfaro, Birnbaum, Paredes, Pines, Skundrich (Felipe Martins, min.63), Canouse, Arriola (Ábila, min.62), Reyna (Asad, min.87), Julian Gressel et Kamara (Mora, min.87 )Stade:Arène Red BullButs:Yearwood (1-0, min. 6) et Kamara (1-1, min. 44)