Les Red Bulls de New York et l’Union de Philadelphie se partagent les points et font match nul 1-1

09/07/2021 à 09:02 CEST

le Taureaux rouges et le Union de Philadelphie ex aequo lors du match qui s’est déroulé ce vendredi dans le Arène Red Bull. le Les Red Bulls de New York est venu à la réunion avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le Ville d’Orlando. Concernant l’équipe Pensilvan, le Union de Philadelphie perdu par un résultat de 1-0 lors du match précédent contre le Nashville SC. Après le résultat obtenu, l’équipe du New Jersey s’est classée en septième position, tandis que le Union de Philadelphie, pour sa part, est troisième en fin de match.

Au cours de la première moitié du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période, l’équipe du New Jersey a marqué un but, qui a ouvert son marqueur avec un but à onze mètres de Klimala à 60 minutes. Cependant, le Union de Philadelphie a réagi et a égalisé le match au moyen d’un but de Saints juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 85, concluant le match avec le résultat 1-1.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Taureaux rouges qui sont entrés dans le jeu étaient Amaya, Egbo, Fernandez, Pendentif Oui Barlow remplacement Bois de l’année, Tarek, Carmona, Jean Tolkin Oui Klimala, tandis que les changements dans le Union de Philadelphie Ils étaient Bendik Oui Saints, qui est entré pour remplacer Gazdag Oui Léon flach.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de cinq cartes ont été vues. Par le Taureaux rouges l’arbitre sanctionné de jaune pour Bois de l’année Oui Duncan, alors qu’il faisait partie de l’équipe pensilvano, il a réprimandé Mbaizo Oui Jamiro Monteiro et avec du rouge à Libérer.

Après cette égalité en fin de match, le Les Red Bulls de New York il se situait à la septième position du tableau avec 17 points, occupant une place d’accès à une place de playoffs pour le championnat. Pour sa part, Union de Philadelphie avec ce point, il a obtenu la troisième place avec 20 points, au lieu de se qualifier pour une place en séries éliminatoires pour le titre, à la fin du match.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Union de Philadelphie comme lui Les Red Bulls de New York jouera un nouveau match contre lui DC United et le Inter Miami respectivement.

Fiche techniqueLes Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Tarek (Egbo, min.78), Edwards, John Tolkin (Pendentif, min.88), Duncan, Davis, Yearwood (Amaya, min.52), Carmona (Fernandez, min.79), Cásseres, Klimala ( Barlow, min.88) et Fábio GomezUnion de Philadelphie :Freese, Elliott, Glesnes, Wagner, Mbaizo, Jamiro Monteiro, José Martinez, Leon Flach (Santos, min. 73), Bedoya, Przyby & lstrok;ko et Gazdag (Bendik, min. 59)Stade:Arène Red BullButs:Klimala (1-0, min. 60) et Santos (1-1, min. 85)