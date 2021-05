Les Red Bulls de New York s’imposent 2-1 contre Orlando City

29/05/2021 à 21h08 CEST

le Taureaux rouges a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Ville d’Orlando ce samedi dans le Arène Red Bull. le Les Red Bulls de New York voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 3-1. Du côté de l’équipe de Floride, le Ville d’Orlando a remporté le Toronto FC par 1-0 et auparavant il l’a fait aussi, contre DC United par 0-1. Après le match, l’équipe du New Jersey est septième, tandis que le Ville d’Orlando est deuxième après la fin du match.

La première équipe à marquer était l’équipe du New Jersey, qui a inauguré la lumière grâce à un but de Clark à 35 minutes, concluant la première mi-temps avec le score de 1-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Les Red Bulls de New York, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Casiers à 60 minutes. Cependant, le Ville d’Orlando après 84 minutes, il a coupé les distances grâce au succès de Van de l’eau, terminant le duel avec un score de 2-1 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre sur les changements, le Taureaux rouges de Gerhard Struber soulagé Bois de l’année, Fabio Gomez, Fernandez Oui Brian blanc pour Amaya, Klimala, Clark Oui Royer, tandis que le technicien du Ville d’Orlando, Oscar Pareja, a ordonné l’entrée de Michel, Van de l’eau Oui Moutinho fournir Pereyra, Halliday Oui Mendez.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les joueurs de la Les Red Bulls de New York en a vu deuxDavis Oui Casers) et l’équipe de Floride a vu trois cartes, en particulier Antonio Carlos, Mendez Oui Moutinho.

Avec ce résultat, le Taureaux rouges monte à neuf points et reste en position de qualification pour une place en séries éliminatoires pour le titre et Ville d’Orlando continuer avec 12 points.

Fiche techniqueLes Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Nealis, Edwards, John Tolkin, Duncan, Davis, Amaya (Yearwood, min.43), Cásseres, Clark (Fernandez, min.86), Royer (Brian White, min.86) et Klimala (Fabio Gomez, min. .62)Ville d’Orlando:Gallese, Jansson, Antônio Carlos, Smith, Halliday (Van De Water, min.63), Mendez (Moutinho, min.63), Júnior Urso, Pereyra (Michel, min.46), Mueller, Perea et AkindeleStade:Arène Red BullButs:Clark (1-0, min. 35), Cásseres (2-0, min. 60) et Van De Water (2-1, min. 84)