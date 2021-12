Les Red Devils de Ralf Rangnick affrontent le bas de la Premier League – heure du coup d’envoi, statistiques du match et dernières nouvelles

Ralf Rangnick amènera son équipe de Manchester United au dernier club de la Premier League, Norwich, samedi soir.

L’équipe de Rangnick a gagné 1-0 à domicile contre Crystal Palace le week-end dernier pour se hisser à la sixième place du classement.

.

Manchester United de Ralf Rangnick affronte le dernier club de la Premier League, Norwich

Ils vont désormais faire le déplacement à Norwich avec Dean Smith and co au pied de la table.

Les Canaries ont perdu 3-0 contre Tottenham la dernière fois et ont désespérément besoin de points pour la période des fêtes.

Mais United a un excellent bilan contre Norwich après avoir remporté huit de ses neuf dernières rencontres.

Norwich v Man United: commentaire de talkSPORT

Le choc de la Premier League doit avoir lieu le 11 septembre à Carrow Road et le coup d’envoi est prévu à 17h30.

Le match sera exclusivement en direct sur talkSPORT avec notre couverture à partir de 17h.

Lynsey Hipgrave sera votre hôte tandis que les commentaires seront fournis par Sam Matterface et l’ancien défenseur anglais Alvin Martin.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Norwich de Dean Smith a besoin d’un résultat contre Man United Norwich contre Man United: nouvelles de l’équipe

Mathias Normann pourrait revenir pour Norwich mais Milot Rashica reste absent.

Todd Cantwell est de retour après une absence liée au COVID.

Brandon Williams n’est pas éligible pour affronter son club parent tandis que Sam Byram et Christoph Zimmermann ne figureront plus.

Aaron Wan-Bissaka est incertain, mais Luke Shaw pourrait revenir en championnat.

Anthony Martial pourrait passer à côté et Edinson Cavani, Paul Pogba et Raphael Varane restent sur la touche.

.

Man United de Ralf Rangnick a gagné 1-0 à domicile contre Crystal Palace le week-end dernier Norwich contre Man United : faits du match Norwich a perdu huit de ses 10 dernières rencontres de Premier League avec Man Utd (W2), dont les trois derniers consécutifs. C’est la quatrième fois qu’ils perdent trois matchs consécutifs de Premier League contre Man Utd, mais ils n’en ont jamais perdu quatre de suite contre eux dans la compétition. Les Red Devils en ont remporté neuf (L5). Manchester United n’a remporté aucune victoire lors de ses quatre derniers matches de Premier League contre des équipes nouvellement promues (D3 L1), s’inclinant 4-1 contre Watford plus tôt cette saison. Les Red Devils n’ont pas disputé cinq matches de championnat consécutifs sans victoire contre ces équipes depuis une série de sept entre janvier 1992 et janvier 1993. Deux des quatre derniers matches de Norwich à domicile en Premier League se sont terminés sans but, un de plus que lors de leur précédent 47 à Carrow Road. Les deux feuilles blanches des Canaries en quatre matchs à domicile sont également autant qu’ils ont réussi lors de leurs 26 précédents dans l’élite. Norwich n’a pas réussi à marquer dans neuf matchs différents de Premier League cette saison, tandis que leurs huit buts ont marqué. est leur plus petit nombre après 15 matchs dans l’histoire de leur ligue. Sur les 17 clubs précédents à avoir marqué huit buts ou moins après 15 matchs de haut niveau, seuls trois ont évité la relégation – Sheffield United (1990-91), Everton (2005-06) et Crystal Palace (2017-18). Record de la ligue anglaise 29 matchs consécutifs à l’extérieur sans défaite, Manchester United a maintenant perdu deux de ses quatre derniers matchs sur la route, concédant quatre buts dans les deux défaites. Marcus Rashford de Man Utd a été impliqué dans quatre buts lors de ses deux matchs de Premier League contre Norwich ( 3 buts, 1 passe décisive), avec une moyenne de buts toutes les 37 minutes contre les Canaries dans la compétition. Ce sera le premier match de championnat à l’extérieur de Ralf Rangnick en charge de Manchester United – aucun des quatre précédents managers permanents de Man Utd n’a perdu son premier championnat. match sur la route (W3 D1), avec Alex Ferguson le dernier à le faire (2-0 à Oxford United en novembre 1986). Dean Smith de Norwich a déjà battu Manchester United une fois en Premier League cette saison, gagnant 1-0 avec Aston Villa en septembre. Il pourrait devenir le premier manager depuis Andy Aitken en 1908-09 à battre Man Utd avec deux clubs différents au cours de la même saison de haut niveau – Aitken a gagné 5-0 avec Middlesbrough et 3-2 avec Leicester cette saison-là. Trois des quatre de Mason Greenwood Les buts en Premier League cette saison sont venus de chez lui, faisant de lui le meilleur buteur de Manchester United à Old Trafford cette saison.